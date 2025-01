Šehović: Jedina strategija DPS-a izazivanje političke krize

Podgorica, (MINA) – Odluka Demokratske partije socijalista (DPS) da nastavi blokadu rada Skupštine, uprkos ponuđenom kompromisu i uključivanju Venecijanske komisije, pokazuje da je namjera te partije izazivanje političke krize, poručio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Armen Šehović.

On je rekao da je, nakon bojkota evropske komesarke Marte Kos i “udružene kampanje njima bliskih kolumnista i analitičara” protiv nje, jasno da je radikalizam nova politička platforma DPS-a koja će se, kako je naveo, izgleda, formalizovati na predstojećem Kongresu.

“Odluka DPS-a da nastavi blokadu rada Skupštine Crne Gore, uprkos ponuđenom kompromisu i uključivanju Venecijanske komisije, pokazuje jasnu namjeru ove partije – destrukcija po svaku cijenu”, kazao je Šehović.

Kako je dodao, danas je jasno da su maske pale i da DPS jasno poručuje da ne vjeruje evropskim institucijama i da im je jedina strategija izazivanje političke krize.

“Ova politička snaga prevaziđenog djelovanja, svjesna je da bi odluka Venecijanske komisije obesmislila argumente njihove medijske hajke”, rekao je Šehović.

Prema njegovim riječima, neutemeljena blokada Skupštine direktno ugrožava usvajanje budžeta, koji je najbitniji akt za sve građane Crne Gore.

“Neusvajanje budžeta dovodi do usporavanja kapitalnih investicija, uvećanje srazmjernih penzija se ne može realizovati, te opstrukcije svih reformi ključnih za evropske integracije”, kazao je Šehović.

On je istakao da takvo ponašanje jasno ukazuje na to da DPS nije zainteresovan za dobrobit građana, već za servilnost interesima pojedinih inkriminisanih funkcionera.

“U trenucima kada je Crna Gora na prekretnici i kada se očekuje odlučan iskorak ka EU, DPS svojim potezima nastoji da vrati zemlju u stanje institucionalne nestabilnosti i političke krize”, poručio je Šehović.

Kako je dodao, građani Crne Gore zaslužuju odgovornu vlast i opoziciju koja će raditi u interesu države, a ne one koji blokadama žele da sruše budžet i zaustave ekonomski i evropski napredak.

