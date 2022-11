SDT-u podnijeta krivična prijava protiv Vukčevića

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Izborne komisije Glavnog grada Veselina Vukčevića.

Oni ga sumnjiče za krivično djelo zloupotreba službenog položaja jer je odbio zahtjev većine članova Izborne komisije da sazove sjednicu, prenosi portal Vijesti.

U krivičnoj prijavi se navodi da je Vukčević prekršio Ustav Crne Gore “u dijelu prava građana na lokalnu samoupravu, prava birača da biraju i budu birani”.

Krivičnu prijavu su podnijeli funkcioneri Pokreta Andrej Milović i Vasilije Čarapić.

Milović je rekao Vijestima da Vukčević demonstrira samovolju.

“On nema pravo kao predsjednik kolegijalnog organa da postupa na način da sam donosi odluku, jer to treba da čini većina članova. Nema pravo da kaže da neće da sazove sjednicu, dok Ustavni sud ne završi”, rekao je on.

Vukčević je kazao da će odgovoriti na navode iz prijave i najavio da će i on podnijeti krivičnu prijavu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS