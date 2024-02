SD: Vlada djeluje nesinhronizovano i haotično, ali servilno prema Mandiću

Podgorica, (MINA) – Vlada Milojka Spajića u prethodnih 100 dana nije pokazala neke značajne iskorake, ali jeste servilnost prema Andriji Mandiću i politici koju on predstavlja, saopštile su Socijaldemokrate (SD).

Iz te partije su kazali da su dostignuća kojima se 44. Vlada „kiti pred međunarodnim partnerima“ zapravo dostignuća parlamenta.

„Tačnije opozicije koja je, ponašajući se konstruktivno, omogućila izbor sedmog sudije Ustavnog suda, tri člana Sudskog savjeta i vrhovnog državnog tužioca“, precizirali su iz SD-a.

Sa druge strane, kako su naveli, nije se vidjelo mnogo konkretnih stvari.

„Naprotiv, Vlada je, uprkos tome što je formirana na predizbornim obećanjima koja su podrazumijevala povećanje minimalne i prosječne zarade i skraćenje radnog vremena, uspjela da, upravo kao rezultat neslaganja oko ovih pitanja, na ulice izvede gotovo sve sindikate u Crnoj Gori“, kazali su iz SD-a.

Prema njihovim riječima, umjesto povećanja sa 450 na 750 EUR, odnosno sa 780 na hiljadu EUR, prosvjetari, medicinari, zaposleni u pravosuđu i upravi nijesu mogli izboriti ni pet do deset odsto povećanja mjesečnih zarada.

Iz SD-a su kazali da u Vladi, koja se tajno zadužila preko 100 miliona EUR, osim debakla na ekonomskom polju, očigledno imaju i problema sa komunikacijom.

„Tako smo imali otvoreni sukob predsjednika Vlade sa njegovim ministrom pravde u vezi odbijanja izručenja turskog državljanina, kao i sada već trajući sukob na relaciji Pokret Evropa sad – Demokrate oko imenovanja u bezbjednosnom sektoru. Reklo bi se, posmatrajući sa strane, da su u Vladi u nezboru“, naveli su iz SD-a.

Iz te partije su kazali da za Spajićevu Vladu dolaze „neki novi dani“, i da će uskoro na poziciju potpredsjednika stići neko od kadrova Demokratske narodne partije (DNP), što će, kako su naveli iz SD-a, dati poseban pečat evropskoj orijentaciji 44. Vlade.

„A na jesen još veće pojačanje – ostatak kadrova DNP-a, uz saborce iz Nove srpske demokratije, ojačaće Spajićev tim i učvrstiti Crnu Goru na njenom evropskom putu“, kaže se u saopštenju SD-a.

Iz te partije su podsjetili da je „i Moskva u Evropi, makar geografski“.

„Aktuelna gomila nesklada, uz čast izuzecima koji se, u skladu sa svojim mogućnostima, sa svojih pozicija trude da daju konkretan doprinos, do ovog trenutka još i odlično funkcioniše kako očekujemo da bude nakon što igrači sa rezervne klupe preuzmu glave uloge“, dodaje se u saopštenju.

