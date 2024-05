Elektroprivreda šampion, kolo prije kraja obezbijedila trofej

Podgorica, (MINA) – Šahisti nikšićke Elektroprivrede pobjedom protiv Herceg Novog, kolo prije kraja Premijer lige, obezbijedili su šampionski trofej.

Nikšićki tim je u osmom kolu, u jednom od najuzbudljivijih mečeva u istoriji najkvalitetnijeg ligaškog takmičenja, slavio minimalni pobjedu i osigurao trofej.

Novljane je u vođstvo doveo nekadašnji šampion Evrope Ivan Šarić koji je nadigrao bijelim figurama Denisa Kadrića.

U gledalište su se, nakon toga, preselili Luka Drašković i Artem Iljin koji su remizirali poslije obostrano korektne igre.

Rezultat je poravnao aktuelni šampion države Nikita Petrov, a vođstvo Elektroprivredi donio je FIDE majstor i predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović.

Tačku na i stavio je Mihajl Brjakin protiv Nebojše Nikčevića, pa je pobjeda Dragiše Blagojevića bila dovoljna Herceg Novom za minimalan poraz.

Nakon osam pobjeda u isto toliko kola, Elektroprivreda je zasluženo osvojila pobjednički pehar, čak treći u prethodne četiri godini.

Uspjeh nikšićkog tima dobija na značaju kada se doda titula u Ženskoj i srebro u Pionirskoj.

Duel Crnogorca i Budućnosti zavrsen je neriješenim ishodom, pa je prošlogodišnji šampion, ekipa Crnogorca, matematički obezbijedila medalju.

Pobjedu za Budućnost je ostvario Andrej Šuković protiv velemajstora Božidara Ivanovića, dok je rezultat poravnao Andrej Skvorcov koji je savladao Miloša Pečuricu.

U ostalim duelima osmog kola, Nikšić je napravio veliki korak ka opstanku, savladavši Rudar 4,5-1,5, a pobjede su upisali Veljko Draganić, Igor Sarić, Aleksandar Perošević i Mitar Đukanović.

Pobjedu za pljevaljski sastav ostvario je Nikola Potpara.

Prosvjeta i Omladinac Budućnost podijelili su bodove u izuzetno zanimljivom duelu.

U poslednjem devetom kolu sastaće se Mimoza – Herceg Novi, Crnogorac – Mladost, Niksic – Budućnost, Omladinac Budućnost – Rudar, Elektroprivreda – Prosvjeta.

Dama je novom pobjedom ovjerila ulazak u Premijer ligu, a nakon današnjeg kola najbolje šanse ima Rumija, kojoj će biti potrebna pobjeda protiv Dijagonala.

