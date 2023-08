SD: Spajić da što prije formira krediblinu vladu

Podgorica, (MINA) – Odluka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da mandatar za sastav nove vlade bude lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić je logična, kazale su Socijaldemokrate dodajući da od Spajića očekuju da što prije formira kredibilnu proevropsku i pro-NATO vladu.

Socijaldemokrate (SD) su pozdravile odluku Milatovića da, u roku kraćem od propisanog, predloži Spajića za mandatara.

“To je, kako smo i kazali nakon razgovora sa predsjednikom, logičan potez, imajući u vidu demokratski princip”, naveli su iz SD-a.

Oni su kazali da očekuju da se Spajić ponaša odgovorno.

“I da u najkraćem roku nakon zvaničnih konsultacija sa političkim akterima, stvori pretpostavke za izbor kredibilne proevropske i pro-NATO vlade, kao i za kreiranje vrednosne parlamentarne većine koja će biti posvećena principima građanske, sekularne i antifašističke Crne Gore”, dodali su iz SD-a.

Oni su rekli da teza da “nijedan politički subjekt ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u NATO”, praktično ništa ne znači jer, s obzirom na proceduru i vremenski okvir za napušanje saveza, Crna Gora iz NATO-a ne može izaći.

“Ali jeste suštinski važno da, posebno u hladnoratovskoj atmosferi koju živimo, budući konstituenti vlasti budu istinski opredijeljeni za jačanje kredibiliteta Crne Gore u NATO, kao i za jedinstvenu podršku Alijanse Ukrajini”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ukoliko Crna Gora želi da ide naprijed, kompromisa sa njenom evropskom i evroatlantskom orijentacijom ne smije da bude, baš kao ni sa civilizacijskim vrijednostima duboko utkanim u njene temelje.

