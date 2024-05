SD: Parlamentarna većina namjerava da trguje nacionalnim intersima

Podgorica, (MINA) – Reagovanje predsjednika Skupštine Andrije Mandića na glasanje Crne Gore za Rezoluciju o Srebrenici potvrda je upozorenja Socijaldemokrata (SD) da parlamentarna većina, zarad pukog opstanka na vlasti, ima namjeru da trguje nacionalnim interesima, poručili su iz SD-a.

Mandić je ranije kazao da je Crna Gora glasanjem za Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici unizila sebe i odnose sa Srbijom i Republikom Srpskom dovela na najniži mogući nivo, a dodatno ujedinila srpski narod.

“Spisak želja ili račun koji je Mandić ispostavio Milojku Spajiću zbog glasanja Crne Gore u UN, moraće biti plaćen ukoliko Vlada želi da opstane”, kaže se u saopštenju SD-a.

Oni su naveli da Mandićev spisak podrazumijeva, ali se i ne ograničava na promjenu službenog jezika u Crnoj Gori, izmjenu zakona o državljanstvu, koje će se, kako se dodaje, dijeliti po ugledu na Srbiju “tj. dobijaće ga ko hoće”, izmjenu državnih simbola i slično.

“Upozoravamo čelnike Vlade, prije svega Spajića, da zarad opstanka na vlasti ni ne pomišlja da uđe u politički egzibicionizam i da trguje sa Mandićem i njemu sličnima, jer će ih želja biti da se igraju sa temeljnim vrijednostima države”, navodi se u saopštenju SD-a.

Oni su poručili Mandiću “da se mane ćorava posla”.

“I da umjesto političkog prenemaganja stisne petlju i uskrati podršku Vladi. Ako mu basta”, kazalu su iz SD-a.

Oni, kako su dodali, ne vjeruju u takav scenario, zato što je postalo jasno da mu je fotelja predsjednika Skupštine važnija od ideologije i političkih principa, kojih su mu navodno “puna usta”.

Iz SD-a su pozvali građane koji su dali povjerenje partijama parlamentarne većine, a koji su nesporno privrženi Crnoj Gori i građanskim i drugim vrijednostima zapisanih u Ustavu, da preispitaju dato povjerenje partijama vlasti.

“I da dobro razmisle da li žele vlast koja na ovakav primitivan način najavljuje trgovinu sa sopstvenom državom“, zaključuje se u saopštenju.

