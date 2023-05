SD na izbore sa DPS, SDP, LP i DUA

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) će na parlamentarnim izborima 11. juna nastupiti u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), Socijaldemokratskom partijom (SDP), Demokratskom unijom Albanaca (DUA) i Liberalnom partijom (LP), odlučilo je danas Predsjedništvo i Glavni odbor SD-a.

Iz SD-a su saopštili da je odluka o zajedničkom nastupu sa tradicionalnim partnerima donijeta jednoglasno.

“Nakon sveobuhvatnog i ozbiljnog razmatranja različitih opcija, između ostalog i samostalnog nastupa za koji je partija bila u potpunosti spremna i odavno prikupila više nego dovoljan broj potpisa za podršku listi”, navodi se u saopštenju.

Iz SD-a su kazali da su na predlog predsjednika partije Damira Šehovića jednoglasno izabrali i kandidate za poslanike koji će se u ime te stranke naći na koalicionoj izbornoj listi, a koji su gotovo bez izuzetka, mlađi ljudi.

Šehović je, na sjednici Glavnog odbora, rekao da čvrsto insistira na potrebi dodatnog podmlađivanja i širenja kadrovske ponude Socijaldemokrata na ovim izborima.

“Zbog čega sam predlažio kandidate za poslanike koji gotovo svi dolaze iz reda nove, mlađe, ali već dovoljno afirmisane generacije u partiji, koja izvjesno jeste u stanju da se nosi i sa najvećim političkim izazovima“, poručio je Šehović.

On je kazao da je to samo nastavak politike koju je najavio na partijskom Kongresu održanom prije nešto više od godinu, na kojem je došlo do smjene generacija u rukovodstvu partije.

Kako je Šehović rekao, takvom inoviranom i podmlađenom listom kandidata za poslanike šalju poruku široke kadrovske ponude kojom raspolažu.

“I stvaramo pretpostavke za još veću konkurentnost partije u budućnosti, a samim tim i povoljnijem izbornom rezultatu naše zajedničke koalicione liste, čiji dio ćemo na parlamentarnim izborima biti”, naglasio je Šehović.

U SD-u su kazali da je ta partija postavila tri važna politička prioriteta na kojima će posebno u daljem periodu insistirati.

Kako su precizirali, njihovi prioriteti su članstvo u Evropskoj uniji, poboljšanje životnog standarda najšire kategorije stanovništva, kao i očuvanje i jačanje građanskog, sekularnog, antifašističkog i evropskog karaktera Crne, koji je poslednjih godina ozbiljno doveden u pitanje.

Iz SD-a su rekli da građanska Crna Gora, jasno pozicionirana na njenom evropskom i evroatlantskom putu, nema alternativu.

“Ta Crna Gora, koju smo zajedničkim snagama mukotrpno stvarali od 2006, mora odnijeti pobjedu na predstojećim izborima. Naša domovina može opstati jedino kao građanska država”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Crna Gora mora ponovo postati kredibilan partner unutar NATO saveza i vratiti se na svoj evropski put.

“Na poziciju države koja je, ne tako davno, prije 2020, bila primjer svima u regionu kada su evropske integracije u pitanju”, zaključili su iz SD-a.

