Šćekić pozvao građane da podrže Mandića

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić pozvao je sve građane Crne Gore da na predsjedničkim izborima podrže kandidata Demokratskog fronta (DF) za predsjednika države Andriju Mandića.

Šćekić je, u pismu podrške Mandiću, naveo da na čelu Crne Gore mora da bude čovjek koji može da procijeni šta je dobro, a šta nije, i koji će ponašanjem i radom pokazati narodu koliko je bolji od onih koji su državu doveli na najniže grane.

On je kazao da građanima Crne Gore treba mudar lider koji ne potcjenjuje starije ljude, njihov životni teret i iskustvo, a ujedno ne odbacuje nove ideje i trendove i daje šansu mladima.

„Treba nam bezuslovno čovjek koji nije bio u privilegijama Demokratske partije socijalista (DPS), kao mnogi koji su prethodnih decenija ćutali, sudjelovali i podržavali urušavanje pravne države, ekonomije i budućnosti novih generacija“, rekao je Šćekić.

On je, u pismu podrške Mandiću, naveo da zato poziva sve crnogorske građane da ovoga puta podrže čovjeka koji je izgovorio “najskuplju” riječ u Crnoj Gori – pomirenje, i pokazao spremnost i hrabrost da se suoči sa raznim političkim i ljudskim profiterima, kojima ta riječ najviše smeta.

“Pomirenje” zbog kojeg smo i mi u SNP-u tu, jer smo se iskreno, zajednički, časno, pošteno, ljudski borili proteklih 25 godina, koji smo istrajali u toj borbi i koji ćemo tek istrajati“, dodao je Šćekić.

On je kazao da su zbog njihove borbe mnogo puta osuđivani i prozivani za saradnju sa onima kojima ta riječ ponajviše smeta.

„“Pomirenje” da se napokon osvijestimo i svi zajedno politički sazrimo i shvatimo da je DPS godinama vladao na podjelama, svađi, izbornim nezakonitostima“, naveo je Šćekić.

On je rekao da je DPS godinama vladao na sopstvenom bogaćenju i na štetu građana Crne Gore.

„I zato vas pozivam da podržimo čovjeka koji je izgovorio riječi „kajem se“, koje se još teže izgovaraju u Crnoj Gori“, naveo je Šćekić.

On je pozvao građane da podrže čovjeka koji je iz dugogodišnjeg političkog iskustva sagledao šta treba uraditi i kako se ponašati da se građani osjećaju sigurno i dobro u svojoj državi, a ne obespravljeno i obesmišljeno.

„Da podržimo čovjeka koji zna šta smo sve skupa prošli i da se to ne smije ponoviti ili, ne daj Bože, nekom drugom uraditi“, navodi se u pismu podrške Mandiću.

Prema riječima Šćekića, ako građani žele promjene, onda to definitivno nijesu „umišljeni nasljednici režima DPS-a, koji su zarad interesa i funkcija promijenili obilježja, ali ne i navike stečene u toj partiji“.

Promjenu, kako je kazao, čine oni ljudi koji su se borili protiv lošeg i plaćali ceh tome, a jedan od takvih je Mandić.

„I zato mladosti koja si se borila, ali i vi iskusni i mudri koji ste se žrtvovali, svi vi koji znate šta je DPS, na čelu sa Milom Đukanovićem, loše uradio za građane i Crnu Goru, podržimo i dajmo šansu Mandiću da nam pokaže da su iz riječi stvorena djela“, navodi se u pismu.

Šćekić je pozvao građane da podrže Mandića, a ne DF, jer su ovo predsjednički izbori.

„Jer je i sam iskoračio ispred DF-a, jer je kandidat za budućnost crne gore i budućnost svih građana, i ja čvrsto vjerujem da će takav biti za vrijeme predsjedničkog mandata“, naveo je Šćekić.

Crnoj Gori, kako je poručio, potrebni su ozbiljni i nadasve odgovorni lideri, kako mladi, tako i oni u zrelim godinama.

Šćekić je istakao da su Crnoj Gori potrebni lideri koji su se borili 30 godina protiv nepravde, diskriminacije, organizovanog kriminala i korupcije, protiv onih koji su zarad vlasti i bogaćenja gazili ljudska prava i slobode.

Prema riječima Šćekića, crnogorskom društvu nijesu potrebni narcisoidni ljudi i samoljubivi, osioni, umišljeni i sujetni.

„Takvih nam je i previše bilo, i dosta je“, naglasio je Šćekić.

Crnogorskom društvu, kako je kazao, potrebni su ljudi sa ozbiljnim životnim, poslovnim i političkim iskustvom.

„Ne želimo onog koji u svakoj rečenici diskriminiše i potcjenjuje veliki dio svog naroda i dijeli slanjem poruka mržnje, vjerske i nacionalne netrpeljivosti i vječitog poistovjećivanja takvih ljudi sa državom, kao ni one koji bez trunke stida izgovaraju neistine i sebe nazivaju ekspertima, sa nepoznatim referencama“, naveo je Šćekić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS