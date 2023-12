Savjet EU: Bez odgađanja ispuniti mjerila iz poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da, bez odlaganja, ispuni privremena mjerila iz poglavlja 23 i 24, bez čega neće biti privremenog zatvaranja drugih poglavlja, navodi se u nacrtu zaključaka o proširenju koje je usvojio Savjet Evropske unije (EU).

Savjet je pozdravio formiranje nove crnogorske vlade, podstičući je na brzo unapređenje puta Crne Gore u EU.

“Politički konsenzus i volja potrebni su kako bi se povratila funkcionalnost demokratskih institucija i nastavile dugogodišnje reformske obaveze”, piše u zaključcima.

Savjet je pozdravio ukupan napredak postignut u dosadašnjim pregovorima o pristupanju, sa 33 otvorena i tri privremeno zatvorena poglavlja.

“Crna Gora treba bez odlaganja da preusmjeri svoje napore na ispunjavanje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava. Nijedna dalja poglavlja neće biti privremeno zatvorena prije nego što se dostigne ova prekretnica”, poručeno je u dokumentu.

Ističe se da je napredak u tim poglavljima od suštinskog značaja i da će nastaviti da određuje tempo pristupnih pregovora u cjelini.

Savjet je podsjetio i na hitnu potrebu ponovnog uspostavljanja funkcionisanja glavnih pravosudnih tijela, posebno završetkom imenovanja nedostajućih funkcija u pravosuđu.

Podsjetio je i na nužnost ubrzavanja sporvođenja ključnih reformi u pravosuđu, kako bi se garantovalo nezavisan, efikasan i kvalitetan sudski sistem.

Pozdravljeno je imenovanje sedmog sudije Ustavnog suda, koji je sada u potpunosti operativan.

“Savjet podstiče Crnu Goru da poveća svoje napore, posebno u kritičnim oblastima kao što su borba protiv korupcije i organizovanog kriminala”, piše u zaključcima.

Kako se navodi, Crna Gora mora poboljšati rezultate u istragama, krivičnim gonjenjima, pravosnažnim presudama i oduzimanju imovine stečene kriminalom.

Savjet EU je, konstatujući određeni napredak, ohrabrio Crnu Goru da poveća svoje napore u oblastima slobode izražavanja i medija, uključujući i institucionalnu zaštitu novinara od svih oblika nasilja.

Savjet je pohvalio Crnu Goru za njenu, kako se navodi, dosljednu saradnju u oblasti vanjske politike i čvrsto i dugotrajno potpuno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

“Uključujući i restriktivne mjere što je snažan signal strateške posvećenosti Crne Gore njenom putu u EU”, piše u zaključcima.

Savjet je pozdravio i kontinuirano aktivno učešće Crne Gore u misijama i operacijama EU u okviru Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike.

