Saveznice pokazale posvećenost jačanju kolektivne odbrane

Podgorica, (MINA) – NATO saveznice demonstrirale su posvećenost i odlučnost u jačanju kolektivne odbrane kako bi taj vojni savez, nakon 75 godina postojanja, ostao glavni garant mira i stabilnosti cjelokupnog evroatlantskog područja.

To je saopšteno na NATO Samitu u Vašingtonu, u okviru sesije posvećene odvraćanju i odbrani.

NATO Samitu prisustvuje i crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović, kao dio delegacije koju predvodi predsjednik Vlade Milojko Spajić.

Krapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, prisustvovao sesiji posvećenoj odvraćanju i odbrani.

Iz tog resora su rekli da je na sesiji još jednom istaknuta neophodnost stalnog prilagođavanja Alijanse, kako bi bila spremna i adekvatno osposobljena da uspješno odgovori na sve vrste izazova, bez obzira na njihovu prirodu i pravac djelovanja.

“Konstatovano je da su saveznice demonstrirale posvećenost i odlučnost u jačanju kolektivne odbrane kako bi NATO, i nakon 75 godina postojanja, ostao glavni garant mira i stabilnosti cjelokupnog evroatlantskog područja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zaključeno da je evidentan progres na dostizanju izvršivosti planova odbrane, kao i daljem opredjeljivanju snaga za ove potrebe.

“Činjenica da je ove godine zabilježen najveći trend rasta u protekloj deceniji kada je u pitanju izdvajanje za odbranu, ukazuje na odlučnost svake saveznice da preuzme svoj dio kolektivnog tereta”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva odbrane su rekli da je godišnjim izvještajem prepoznato da su sve saveznice povećale ulaganje u odbranu, a Crna Gora se našla među 23 članice koje su izdvojile najmanje dva odsto bruto-društvenog proizvoda.

“Kada je riječ o značaju održivosti odbrambenih industrijskih kapaciteta, naglašena je neophodnost kontinuiranog i dugoročnog ulaganja u razvoj te oblasti, kao jednog od bitnih preduslova stabilnog odvraćanja i odbrane”, naveli su iz tog Vladinog resora

