Šaranović: Zavidni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), snažnom saradnjom sa međunarodnim partnerima, ostvarilo je zavidne rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, dodajući da očekuje da se taj trend nastavi.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Šaranović je to kazao na XV godišnjem sastanku sa policijskim atašeima i oficirima za vezu, na kojem su, osim njega, učestvovali i vrhovni državni tužilac Milorad Marković i vršilac dužnosti (v.d) direktora Uprave policije Aleksandar Radović.

Šaranović je istakao opredijeljenost MUP-a ka jačanju međunarodne policijske saradnje, navodeći da je zahvalan partnerima na naporima koje ulažu na modernizaciji i povećanju efikasnosti policijske službe.

“Snažnom saradnjom sa našim međunarodnim partnerima MUP je ostvarilo zavidne rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na koje smo veoma ponosni i očekujem da se taj trend nastavi“, poručio je Šaranović.

Marković je rekao da krivično-procesni sistem Crne Gore podrazumijeva da se izviđaj i istraga ne mogu dovesti do kraja bez zajedničkog rada tužilaštva i Uprave policije.

Kako je dodao, samim tim ni voditi uspješna borba protiv kriminala.

„Mi zajedno nosimo odgovornost za bezbjednost naših građana, za borbu protiv svih vidova kriminala, naročito organizovanog kriminala i korupcije“, istakao je Marković.

Prema njegovim riječima, rezultati koji su vidljivi u Crnoj Gori u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije nijesu samo zajednički rezultati tužilaštva i policije.

“Već su oni postignuti i zahvaljujući saradnji sa međunarodnim partnerima, na čemu smo im posebno zahvalni”, poručio je Marković.

I Radović je ukazao na značaj saradnje.

„Tradicionalni godišnji sastanak je izvanredna prilika da sumiramo rezultate međunarodne saradnje i diskutujemo o glavnim izazovima pred nama”, rekao je Radović.

Kako je dodao, Crna Gora je uvijek bila prilično uspješna u međunarodnoj saradnji.

“Što je strateško opredjeljenje Uprave policije, a što posebno cijene naši partneri, oficiri za vezu, atašei i predstavnici međunarodnih organizacija aktivnih u Crnoj Gori“, kazao je Radović.

U saopštenju se navodi da su policijski atašei i oficiri za vezu, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, ocijenili da je saradnja sa crnogorskom policijom i tužilaštvom veoma kvalitetna i uspješna.

“A u diskusiji koja je uslijedila razgovarano je o modalitetima njenog daljeg jačanja i intenziviranja, radi sprovođenja zajedničkih aktivnosti u budućnosti na suzbijanju svih oblika međunarodnog i transnacionalnog kriminala”, kaže se u saopštenju Uprave policije.

Kako se dodaje, na sastanku su prezentovani i rezultati rada Uprave policije u prošloj godini, sa posebnim osvrtom na značajan napredak i mjerljive rezultate postignute u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Na sastanku je učestvovalo 26 policijskih atašea, oficira za vezu i predstavnika međunarodnih organizacija, dok je ukupno bilo 48 učesnika.

