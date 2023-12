Šaranović: Ilustrovali smo novi pristup u vođenju policije

Podgorica, (MINA) – Angažman pripadnika Uprave policije u obezbjeđivanju pojedinaca koji nijesu formalno klasifikovani kao štićena lica nije samo pitanje administrativne prirode, već odražava dublje razumijevanje posvećenosti pravdi i zakonitosti, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović je rekao da je kontrola Z.L, oko kojeg su se nalazili aktivni policijski službenici, ilustracija novog pristupa koji je uspostavljen u vođenju policije.

Onje rekao da je na prvom sastanku sa direktorom policije i njegovim pomoćnicima postavio ključno pitanje o angažmanu pripadnika policije u obezbjeđivanju pojedinaca koji nijesu formalno klasifikovani kao štićena lica prema važećim zakonskim propisima.

“To pitanje nije samo administrativne prirode, već odražava dublje razumijevanje naše posvećenosti pravdi i zakonitosti”, kazao je Šaranović.

On je naveo da je zahtijevao da se utvrde činjenice u tom slučaju, kao i da je insistirao na tome da svi pripadnici policije koji su postupali van granica zakona budu adekvatno sankcionisani, u skladu sa zakonom.

Kako je Šaranović naveo, ta mjera nije usmjerena samo ka održavanju discipline, već i prema jačanju povjerenja javnosti u integritet policijske službe.

“Kontrola Z.L, oko kojeg su se nalazili aktivni pripadnici Uprave policije, je ilustracija novog pristupa koji je uspostavljen u vođenju policije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, taj slučaj je bio pokretač za uvođenje strožijih kontrola i transparentnosti u operacijama policje.

“U skladu s tim, naložio sam Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije da hitno sprovedu mjere i radnje u cilju ispitivanja zakonitosti postupanja policijskih službenika koji su obezbjeđivali lice Z.L, i istovremeno najavljujem da će se opsežna kontrola nastaviti”, rekao je Šaranović.

On je kazao da su ti koraci od vitalnog značaja za očuvanje zakonitosti i profesionalizma unutar policijske službe, kao i da potvrđuju posvećenost vladavini prava i pravednosti.

“Naš cilj je da osiguramo da policije postane sinonim za integritet i poštovanje zakona, što je temelj zaštite sigurnosti naših građana”, zaključio je Šaranović.

