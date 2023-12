Sakupili skoro sedam hiljada EUR za nabavku mobilnih spirometara

Podgorica, (MINA) – Erste banka i njeni zaposleni sakupili su 6,9 hiljada EUR donacija na tradicionalnom dobrotvornom doručku, a novac će biti usmjeren za nabavku mobilnih spirometara za osobe sa cističnom fibrozom u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz banke, zaposleni su glasanjem odlučili da novac bude usmjeren Udruženju za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom radi nabavke nedostajuća 23 mobilna spirometra.

Direktorica Službe komunikacija u Erste banci Dragana Crvenica kazala je da poslovnu godinu završavaju tradicionalnim Erste dobrotvornim doručkom i da su ove godine sakupili rekordan iznos donacija.

„Kolege su nesebičnom podrškom pokazale da žele i lično da doprinesu da praznični dani donesu radost i bolji kvalitet života osobama sa cističnom fibrozom u Crnoj Gori i prepoznali su značaj plemenite borbe Udruženja za unapređenje uslova za njihovo liječenje i život“, rekla je Crvenica.

Ukupno 36 zaposlenih je kuvalo i posluživalo hranu na Erste dobrotvornom doručku koji je održan u upravnoj zgradi Banke u Podgorici.

Za svaki EUR koji su zaposleni donirali, Erste banka je usmjerila dodatni EUR, uz početni iznos donacije koji je banka izdvojila za svakog prijavljenog kuvara.

Predsjednik Udruženja Vladislav Vujković zahvalio se na donaciji.

„Ova godina će biti upamćena po plemenitosti svih ljudi koji su udruženim snagama stali uz nas, rame uz rame i pomogli nam da istrajemo u našoj borbi. Pokazali su nam da zajedno možemo mnogo toga i da nikada više nećemo biti sami”, rekao je Vujković.

Erste banka od 2017. godine organizuje Dobrotvorni doručak za zaposlene, na kojem je sakupljena novčana podrška za brojne plemenite inicijative.

