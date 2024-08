Šahmanović: Problem radnika Rudnika boksita riješiti u intitucionalnom okviru

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Problem sa potraživanjima bivših radnika Rudnika boksita potrebno je riješiti u institucionalnom okviru, kroz realizaciju stečajnog postupka, smatra ministar rudarstva, nafte i gasa Admir Šahmanović. Kako saopšteno iz tog Vladinog resora, Šahmanović je danas razgovarao sa bivšim radnicima Rudnika boksita na platou Seoca i predložio da se 16. avgusta raspiše poziv za prodaju imovine. Navodi se da je Šahmanović kazao da će problem radnika koji već deset godina čekaju isplatu potraživanja iz stečajne mase, pokušati da riješi zakonskim putem i u institucionalnom okviru. “Meni je stvarno žao što se ovaj višedecenijski problem tako odugovlači i što vi prolazite kroz ovu priču, jer vi ste neko ko je stvarao i doprinosio čitavoj zajednici svojim radom i trudom”, naveo je Šahmanović. Kako je dodao, ako je neko zaslužio zarade, penzije i prava koja dođu uz to, to su radnici Rudnika boksita. “Vama bi trebalo dati medalju. Ali zbog ovih nekih stvari iz prošlosti je, nažalost, situacija takva kakva je i pokušavamo da nađemo način”, rekao je Šahmanović. On je predložio da se, kako je naveo, posluša predlog stečajnog upravnika Nenada Amidžića i da se raspiše poziv za prodaju imovine 16. avgusta. “Predlažem da se držimo nekih zakonskih normi da ovaj problem prebacimo u institucionalni okvir, da iscrpimo sve zakonske mogućnosti iz stečajnog postupka”, kazao je Šahmanović. Kako je istakao, ukoliko se desi da se ne nađe zainteresovani investitor, on će “uložiti napore prema Vladi da se koncipira socijalni program”. On je rekao da će vidjeti da li Vlada, u zavisnosti od raspoloživosti finansija, može da preuzme neki dug i da se napravimo socijalni program. Šahmanović je radnicima kazao da ne može obećati da će problem biti riješen brzo. “Ono što mogu da vam obećam jeste da ću ja dati 100 odsto sebe da se ovo završi. Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa je vaša kuća i vjerujte ovo će nam biti visoko u agendi prioriteta u narednom período”, poručio je Šahmanović. On je pojasnio da kada kaže da se problem riješi u institucionalnom okviru, misli na realizaciju stečajnog postupka. “Tu podrazumijevam iseljenje do 15. avgusta, raspisivanje jednog poziva, a obično idu dva poziva. Nakon toga, kad iscrpimo sve te zakonske mogućnosti, mi bismo išli u pripremu neke informacije za Vladu, u dogovoru sa kolegama iz Ministarstva finansija, Kabinetom premijera Milojka Spajića”, rekao je Šahmanović. Kako je dodao, nema dilemu da se može naći neko rješenje. “Samo zajedničkim snagama možemo ovo riješiti. Ja bih samo apelovao na gospodu da ne protestuju, da se ne izlažu rizicima, da ne ugrožavaju svoje zdravlje, da pustimo da institucije rade svoj posao”, rekao je Šahmanović. On je pozvao bivše radnike da imaju povjerenja. “Kad smo čekali ovoliko godina, ja vas molim za još malo strpljenja. Imajte povjerenja u nas. Ja vas sad ovdje gledam u oči. Držite me za riječ – uradiću sve što je do mene i do resora Ministarstva rudarstva, nafte i gasa”, zaključio je Šahmanović. Predstavnik bivših radnika Rudnika boksita Milorad Đurović zahvalio se Šahmanoviću na dolasku, naglašavajući da je strpljenje bivših zaposlenih pri kraju, ali da žele da zajedno za Vladom i resornim ministrom nađu model izlaska iz te situacije.

