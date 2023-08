Sagledaće probleme u prevozu učenika na sjeveru Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Ministarstva prosvjete će, do početka nove školske godine, obići škole u svim opštinama na sjeveru Crne Gore i sagledati sve probleme vezane za prevoz učenika.

Iz Ministarstva prosvjete su saopštili da je generalni direktor Direktorata za visoko obrazovanje u tom resoru Goran Radević razgovarao u četvrtak sa predstavnicima roditelja učenika Osnovne škole (OŠ) „Vukašin Radunović” iz Berana, koji putuju iz Mjesne zajednice (MZ) Vinicka.

Navodi se da su predstavnici roditelja istakli da njihova djeca imaju velike probleme sa prevozom do škole i insistirali da se mora naći adekvatno rješenje kako bi se konačno riješio problem.

Radević je naglasio da se prevoz učenika na teritoriji Berana vrši od 2002. godine sa 14 kombi vozila.

“Odvajanjem Petnjice i Gusinja iz sastava Opštine Berane, sedam kombi vozila je pripalo školama „Mahmut Adrović, „Radomir Mitrović” – dva vozila, „Vuk Karadžić” , „Polica”, „Vladislav Rajko Korać”, kao i OŠ „Vukajlo Kukalj””, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, tu vrstu prevoza koriste 402 učenika i 32 nastavnika sa teritorije Opštine Berane.

Iz Ministarstva su naveli da se, od prošle godine, obavlja prevoz od Plava do Berana za učenike osnovnih i srednjih škola, u prijepodnevnoj i posljepodnevnoj smjeni, vozilom koje je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete za koje pokriva i troškove putovanja, dok Skupština opštine Andrijevica plaća vozača.

“Do početka nove školske godine, predstavnici Ministarstva prosvjete obići će škole u svim opštinama na sjeveru Crne Gore i sagledati sve probleme vezane za prevoz učenika”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na osnovu toga će rasporediti 30 novih vozila, koji će zamijeniti stare, a koji su obezbijeđeni sredstvima Ministarstva.

Savjetnica za standard učenika u Ministarstvu prosvjete Tanja Ilić je istakla da na teritoriji Opštine Berane participaciju za međugradski prevoz plaćaju 82 učenika i da su među njima i učenici iz MZ Vinicka.

“Ministarstvo prosvjete će riješiti prevoz učenika shodno svojim mogućnostima, a dok se ne nađe adekvatno rješenje, učenici iz MZ Vinicka će besplatno koristiti kombi prevoz za učenike od Plava do Berana”, naveli su iz tog resora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS