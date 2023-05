SAD nastavljaju da podržavaju Crnu Goru u reformama

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) nastviće nedvosmisleno da podržavaju Crnu Goru u naporima da sprovede neophodne reforme, poručeno je tokom posjete zvanične posjete predsjednice Skupštine Danijele Đurović toj zemlji.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je tokom zvanične posjete od 9. do 13. maja, imala niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima SAD-a.

Navodi se da su u fokusu razgovora bile unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori, članstvo u NATO-u, evropske integracije, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, vladavina prava i trenutne geopolitičke okolnosti.

“Sagovornici su se saglasili da podrška Sjedinjenih Država našim naporima da sprovedemo neophodne reformske procese ostaje nedvosmislena i sigurna i u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

