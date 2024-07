Podgorica, (MINA) – Ruska agresija na Ukrajinu naglasila je značaj zajedničkog djelovanja Alijanse i važnost integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU), ocijenjeno je u razgovoru ministra odbrane Dragana Krapovića sa češkom koleginicom Janom Černohovom.

Krapović se sastao danas Černohovom na marginama NATO samita u Vašingtonu.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da je Krapović zahvalio na podršci koju Češka kontinuirano pruža Crnoj Gori na putu evropskih integracija.

„Naglasio je i važnost saradnje dvije zemlje na polju odbrane, posebno uzimajući u obzir komplementarne strateške interese i kredibilno članstvo u Alijansi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sastanak bio prilika da Krapović upozna Černohovu sa posvećenošću Vlade da napravi konkretne progrese na polju evropskih integracija, sa fokusom na polje vladavine prava, što je potvrđeno nedavnim dobijanjem pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.

„Sagovornici su se saglasili da im je u fokusu doprinos NATO ciljevima, kao i da je ruska agresija na Ukrajinu naglasila značaj zajedničkog djelovanja Alijanse i važnost integracije zemalja Zapadnog Balkana u EU“, dodaje se u saopštenju.

Černohova je istakla da će Češka ostati posvećena razvoju saradnje sa Crnom Gorom, ali i snažno opredijeljena pružanju podrške Crnoj Gori na putu evropskih integracija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS