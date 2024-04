Romska zajednica suočava se sa brojnim izazovima i preprekama

Podgorica, (MINA) – Romska zajednica u Crnoj Gori godinama se suočava sa brojnim izazovima i preprekama, a jedan od ključnih koraka ka punom ostvarivanju prava i elementarnom poboljšanju njihovih životnih uslova je uključivanje u političke procese, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na društvenoj mreži X, povodom Međunarodnog dana Roma, naveo da ti izazovi i prepreke proizlaze iz nepravdi i diskriminacije.

Prema riječima Milatovića, Romi su često marginalizovani i diskriminisani kada je u pitanju pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i političkom odlučivanju.

„Jedan od ključnih koraka ka punom ostvarivanju tih prava i elementarnom poboljšanju njihovih životnih uslova jeste uključivanje u političke procese, na način koji im omogućava da se aktivno i dostojanstveno bore za sopstvene interese“, poručio je Milatović.

To, kako je rekao, nije samo pitanje političke participacije, već i pitanje pravde, solidarnosti i ravnopravnosti.

