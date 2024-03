Rodić: Do Kvon će biti smješten u prihvatilište za strance

Podgorica, (MINA) – Južnokorejski državljanin Do Kvon biće smješten u prihvatilište za strance do donošenja novog rješenja o izručenju, kazao je njegov advokat Goran Rodić.

Do Kvon je ranije danas, nakon odslužene zatvorske kazne, sproveden kod inspektora za strance, uz jake mjere obezbjeđenja.

Rodić smatra da je današnje postupanje prema njegovom klijentu nezakonito i najavio je žalbu Upravnom sudu, prenosi Portal Vijesti.

On je novinarima kazao da je pet sati trajalo saslušanje Do Kvona u Upravi policije i poručio da je južnokorejski državljanin trebalo da postupak ekstradicije čeka i brani se sa slobode.

“Jutros od devet do dva popodne trajalo je nezakonito postupanje u Upravi policije prema našem klijentu, koji je, prema sudskoj odluci, nakon odsluženja kazne zatvora trebalo da postupak ekstradicije čeka i brani se sa slobode, jer je sud odredio mjeru kojom mu se oduzima putna isprava“, naveo je Rodić.

