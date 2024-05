Rješavaju problem nedostupnosti stomatoloških usluga za djecu sa teškoćama u razvoju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja preduzelo je aktivnosti u cilju pronalska kvalitativnog rješavanja problema nedostatka stomatološke zaštite za djecu sa teškoćama i smetnjama u razvoju, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Oni su kazali da se posvećenost Ministarstva i ustanova svih nivoa zdravstvenih autoriteta, ogleda u intenzivnom radu na obezbjeđivanju jednake i dostupne zdravstvene zaštite, sa akcentom na rješavanje problema nedostatka stomatološke zaštite za djecu sa teškoćama i smetnjama u razvoju.

“Svjesni, duboko nasljeđenog problema, koji datira gotovo dvije decenije, preduzete su aktivnosti kvalitativnog rješavanja problema”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Oni su rekli da je sa aspekta zakonske regulative, profesije i opreme, važno istaći da jedino Stomatološka poliklinika Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) (naučno-nastavna baza), može pružati usluge stomatološke zdravstvene zaštite djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju.

„Pružanje usluga u ustanovi koja po zakonu nema ovlašćenje za iste, moglo bi biti opasno po samu djecu i dovesti do ozbiljnih komplikacija i ugrožavanja njihovog zdravlja”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo radi na tome da proširi dostupnost tih usluga njihovim razvojem kroz kliničko bolničke centre na sjeveru i jugu.

“Kao dio napora za unapređenje stomatološke zaštite, novo rukovodstvo KCCG je promijenilo menadžment u Stomatološkoj poliklinici kako bi se poboljšala efikasnost i kvalitet usluga koje se pružaju”, rekli su iz Ministarstva.

Ta promjena menadžmenta, kako se dodaje, već je pokazala pozitivne rezultate u organizaciji i dostupnosti stomatološke zaštite za najmlađe pacijente sa teškoćama i smetnjama u razvoju.

“Dakle, u kratkom vremenu od mjesec dana, od kada su Ministarstvo i KCCG aktivno pristupili rješavanju ovog problema, nakon donošenja plana aktivnosti, zbrinuto je sedmoro djece a još dvoje će biti adekvatno zbrinuto do kraja mjeseca”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, planiranim povećanjem broja termina za tu uslugu od juna, predviđa se anuliranje liste čekanja u naredna tri-četiri mjeseca.

“Napori Ministarstva u sinergiji sa KCCG i Stomatološkom poliklinikom, usmjereni su ka tome da sva djeca u Crnoj Gori, bez obzira na njihove zdravstvene potrebe, imaju pristup neophodnim medicinskim uslugama”, poručuje se u saopštenju.

Navodi se da će Ministarstvo nastaviti da radi na daljem poboljšanju i proširenju tih usluga, kroz novi predlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet života djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

