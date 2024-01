Regionalna saradnja važna za dalju evropsku integraciju

Podgorica, (MINA) – Regionalna stabilnost i saradnja važne su za nastavak evropske integracije, a međusobna podrška ključna je na tom putu, ocijenjeno je tokom susreta crnogorskog premijera Milojka Spajića i predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) Borjane Krišto.

Iz Vlade je saopšteno da je Spajić, tokom susreta na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, upoznao Krišto sa aktivnostima Vlade na planu unutrašnjih reformi.

On je kazao da je, pored integracije u Evropsku uniju (EU), jačanje regionalne saradnje jedan od prioriteta vanjske politike.

„Crna Gora ima dobre odnose sa susjedima i želimo da u skorijoj perspektivi snažnije sarađujemo i kao članice evropske porodice naroda”, poručio je Spajić.

Krišto je rekla da je uvjerena da će njena skorija posjeta Crnoj Gori dati dodatni impuls bilateralnim odnosima, kao i saradnji u okviru regionalnih incijativa.

Sagovornici su, kako je saopšteno, saglasni da Crna Gora i BiH imaju dobre bilateralne odnose.

Spajić i Krišto su ocijenili da je u narednom periodu potrebno raditi na povezivanju i unaprjeđenju saobraćajne infrastrukture kako bi se stvorili uslovi za dinamičniju ekonomsku razmjenu.

