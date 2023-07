Regionalna saradnja neophodna u borbi protiv sajber prijetnji

Podgorica, (MINA) – Regionalna i međunarodna saradnja neophodna je kako bi se države borile protiv sajber prijetnji i zaštitile svoje društvo, ekonomiju i infrastrukturu, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je danas u u Skoplju potpisao Memorandum o razumijevanju u oblasti digitalizacije i informacione bezbjednosti sa ministrom informacionog društva i uprave Sjeverne Makedonije Azirom Aliem.

Dukaj je kazao da sajber bezbjednost postaje sve važnija, s obzirom na brz napredak tehnologije i sve veću zavisnost od digitalnih sistema.

“Sve zemlje u regionu suočene su sa brojnim prijetnjama, zbog čega je neophodna regionalna i međunarodna saradnja, kako bi se efikasno borili protiv tih prijetnji i zaštitili naše društvo, ekonomiju i infrastrukturu”, ocijenio je Dukaj.

On je rekao da se raduje razmjeni ideja o unapređenju sajber bezbjednost na Zapadnom Balkanu.

Aliu je, kako se navodi u saopštenju, izrazio uvjerenje da će potpisivanjem Memoranduma biti unaprijeđena razmjena informacija i dobrih praksi u oblasti digitalizacije i informacione bezbjednosti.

Iz MJU su kazali da je svrha Memoranduma promovisanje saradnje i najboljih praksi u oblastima vezanim za informacionu bezbjednost i digitalizaciju.

Kako su dodali, posebna pažnja je na međunarodnoj saradnji, zakonodavnim rješenjima, strateškim politikama, izgradnji digitalne infrastrukture, edukaciji iz oblasti digitalizacije, uspostavljanju elektronskih usluga, oblasti interoperabilnosti, kao i usvajanju i promovisanju novih tehnologija.

