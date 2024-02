Reforme u tužilaštvu doprinijeće snažnoj borbi protiv kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Predstojeća reforma državno-tužilačke organizacije doprinijeće snažnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, poručili su vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac Milorad Marković i Vladimir Novović.

Oni su danas razgovarali sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za evropske i evroazijske poslove, Džejmsom O’Brajenom.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, O’Brajen je ukazao na značaj Tužilaštva kada je u pitanju napredak u oblasti vladavine prava i prepoznao rad postignut u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Rezultati Državnog tužilaštva i efikasna borba protiv svih vidova kriminala veoma su važni za društvo u Crnoj Gori”, ocijenio je O’Brajen.

Tokom sastanka, kojem je prisustvovala i ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke, istaknut je značaj rezultata Specijalnog državnog tužilaštva ostvarenih i pored, kako je saopšteno, neadekvatnih uslova rada.

Navodi se da su Marković i Novović zahvalili na podršci SAD-u i saopštili da će predstojeća reforma državno-tužilačke organizacije doprinijeti snažnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“U tom smislu veoma je važno da podrška izvršne i zakonodavne vlasti bude konkretna”, kazao je Marković.

Kako se dodaje, O’Brajen je, tokom sastanka, upoznat i sa strukturom i funkcionisanjem državnotužilačke organizacije, kao i postojećim uslovima rada, čije unapređenje je jedan od prioriteta za naredni period.

