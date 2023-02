Reagovanja političkih partija na izbor sudija

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demokrata Aleksa Bečić čestitao je novoizabranim sutkinjama Ustavnog suda, navodeći da je uvjeren da će se u radu rukovoditi profesionalnim, objektivnim i nepristrasnim pristupom.

Skupština je danas izabrala Snežanu Armenko, Draganu Đuranović i Momirku Tešić za sudije Ustavnog suda, dok Faruk Resulbegović nije dobio potrebnu većinu.

“Izražavam žaljenje što i ostale kolege poslanici nisu glasali za svo četvoro sudija Ustavnog suda i time pokazali dodatnu odgovornost kada je riječ o ovom ključnom procesu za deblokadu institucija u Crnoj Gori”, kazao je Bečić.

Predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović je kazao da se nakon deblokade Ustavnog suda, stvaraju se pretpostavke i za uspješnu organizaciju prijevremenih izbora.

“Izbori predstavljaju jedini održiv način za izlazak iz krize, odnosno za formiranje Vlade sa istinskom građanskom, evropskom i evroatlantskom orijentacijom” ocijenio je Šehović.

Predsjednik Albanske alternative Nik Đeljošaj je kazao da je za Demokratsku partiju socijalista (DPS) i Bošnjačku stranku bilo nezamislivo da sudija Ustavnog suda bude Albanac.

“Ovakvo antialbansko djelovanje DPS-a nije novina, jer su bili uvjek na braniku da ne mogu Albanci da budu u institucijama. Zato ih danas boli ovoliko prisustvo i pokazatelj da gdje god budu oni odlučivali, bićemo nepoželjni”, rekao je Đeljošaj.

Poslanik DPS-a Miloš Nikolić je odgovorio da ta stranka principijelno nije glasala za Faruka Resulbegovića, jer nije bilo dogovora manjinskih stranaka oko zajedničkog kandidata.

“Više puta smo ponovili da u dogovoru između Bošnjačke stranke i albanskih partija nećemo arbitrirati. Svaki kandidat koji bude proizvod zajedničkog dogovora navedenih partija imaće našu punu podršku”, napisao je Nikolić na Tviteru.

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić kazao je da je taj politički savez u ovom i prošlom krugu glasao za sva četiri kandidata, čime su, kako je kazao, pokazali čvrstu opredijeljenost za vladavinu prava.

On je dodao da je DF, glasajući za kandidata koji dolazi iz manje brojnog naroda, još jednom potvrdio politiku pomirenja za sve vjere i nacije u Crnoj Gori.

“Mir, stabilnost i napredak su ključne stvari oko kojih treba da se okupljamo. Današnje glasanje DF-a dokazuje našu posvećenost na tom putu”, kazao je Mandić na Tviteru.

Članica Predsjedništva Pokreta Evropa sad Maida Gorčević, poručila je da raduje što su se napokon stekli uslovi za priznavanje izbornog rezultata u Podgorici i Pljevljima i sprovođenje volje građana u djelo, kao i za nesmetano održavanje predsjedničkih izbora.

Kako je saopštila, ispunili su se i uslovi za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, a koje su politički subjekti pominjali kao conditio sine qua non /uslov bez kojega se ne može/ tokom prethodnog perioda.

“S druge strane, iako nam je drago što smo dobili funkcionalan sud, izražavamo žal što smo ponovo dobili partijski obojenu instituciju”, kazala je Gorčević.

Ona je navela da, prateći kompletan proces intervjuisanja i izbora sudija Ustavnog suda, svjedoči se činjenici da je “koalicija DF-a i DPS-a”, osim Državne izborne komisije, partijski zarobila još jednu instituciju.

Predsjednik Nove Demokratske Snage FORCA Genci Nimanbegu rekao je da je današnji dan najbolji pokazatelj da su Albanci i dalje predmet tihe diskriminacije.

“Dok su u CANU zasjedale vlade Albanije i Crne Gore, u zakonodavnom domu se uprkos preporukama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, glasalo da Albancu nema mjesta u Ustavnom sudu”, kazao je Nimanbegu.

