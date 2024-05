Budućnost Voli bez finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija nijesu uspjeli da se plasiraju u finale plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je večeras u Beogradu, u trećem meču polufinala, poražena od Partizana 100:86 (23:21, 25:33, 25:14 i 27:17).

Budućnost je vodila do 23. minuta, kad su sudije prvo svirale faule Jogiju Ferelu pri šutu Kevina Pantera za tri poena, a kasnije i tehničku grešku plejmejkeru podgoričkog kluba.

To je bila druga nesportska greška Ferela zbog koje je morao da završi utakmicu. Ferel je do tada bio najbolji igrač na utakmici sa 18 poena i sa samo jednim promašajem.

Početak drugog poluvremena kasnio je nekoliko minuta jer sudije nijesu izašle na vrijeme iz svlačionice.

Ferel je bio najefikasniji igrač u Budućnosti sa 18 poena, a imao je i tri asistencije i jedan skok. Kenan Kamenjaš je postigao 14 poena, a zabilježio je i osam skokova.

Joan Makundu imao je 13 poena i tri skoka. Za Partizan najviše poena postigli su Aleksa Avramović 20, Kevin Panter 19 koliko i Džems Naneli, koji je imao i šest skokova i pet asistencija.

Partizan će za trofej igrati protiv Crvene zvezde, koja je u dva meča bila bolja od Mege.

Finalna serija igra se na tri pobjede, a prvi meč na programu je 13. maja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS