Podgorica, (MINA) – Nedovoljna zastupljenost žena znači da se njihovi glasovi ne čuju prilikom donošenja odluka o oblikovanju digitalnog društva, rekli su iz kompanije One dodajući da je ravnopravnost imperativ u digitalnom svijetu.

Kako se navodi, u srcu svake djevojčice i svakog dječaka kriju se snovi o velikim podvizima, osvajanju neistraženih svjetova i stvaranju nečeg velikog.

“Svaka djevojčica i svaki dječak nose u sebi nevjerovatnu moć da promijene svijet, ali često se ta moć guši pod teretom društvenih očekivanja i stereotipa. To je posebno vidljivo u tehnološkom svijetu gdje se djevojčice suočavaju s izazovom osvajanja svoje pozicije u toj dinamičnoj areni”, kaže se u saopštenju.

Te razlike su, kako se dodaje, zabrinjavajuće, posebno jer se karijere u ICT-u smatraju dominantnim na današnjem tržištu rada.

“Štaviše, nedovoljna zastupljenost žena znači da se njihovi glasovi ne čuju prilikom donošenja odluka o oblikovanju našeg digitalnog društva”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović kazao je da to nije samo pitanje rodne ravnopravnosti, već i propuštena prilika za iskorištavanje punog potencijala svih članova društva u stvaranju i oblikovanju tehnoloških inovacija.

“Kada se djevojčicama i mladim ženama pruži podrška i prilika da se aktivno uključe u tehnološki sektor, to ne doprinosi samo njihovom ličnom i profesionalnom razvoju, već i stvara bolje uslove za inovacije i napredak cijelog društva”, rekao je Mitrović.

On je objasnio da izuzetno mali procenat žena u ICT sektoru, koji je postao dominantan u svjetskim ekonomijama, ne samo da se produbljuje rodnu nejednakost u toj industriji, već se i održava i na disbalans moći na globalnom nivou.

“U svijetu gdje tehnološki sektor sve više oblikuje ekonomiju i društvo, nedostatak ženskih glasova znači gubitak raznolikosti perspektiva i ideja koje bi mogle da transformišu našu budućnost”, naveo je Mitrović.

Taj disbalans, kako je dodao, održava i već postojeće rodne jazove u drugim sektorima, produbljujući borbu žena za pravedniju i ravnopravniju ulogu u svijetu.

“Stoga, osnaživanje žena u ICT sektoru postaje ključno ne samo za sam sektor, već i za širu globalnu dinamiku moći i pravednosti”, kazao je Mitrović.

U susret obilježavanju Dana djevojčica u ICT sektoru, kompanija One je snimila inspirativni video koji ukazuje na rodni disbalans u ICT sektoru i potrebu za promjenom paradigme.

“Umjesto da dječacima šaljemo poruku da budu hrabri i rizikuju, a djevojčicama da budu savršene i nježne, važno je podsticati hrabrost i samopouzdanje kod sve djece, bez obzira na pol”, kaže se u saopštenju.

Mitrović je rekao da se ne može ponavljati “da nam je potrebno više djevojčica u ICT-u”.

“Potrebno je da kao društvo istinski nešto konkretno preduzmemo po tom pitanju. U tom smislu neophodno je aktivno mijenjati način na koji odgajamo djevojčice od najranijeg uzrasta. One moraju osjetiti da je tehnologija domen u kojem mogu biti uspješne jednako kao i dječaci,” kazao je Mitrović.

Navodi se da će osim inspirativnog videa, kompanija One povodom obilježavanja Dana djevojčica u ICT-u zajedno sa ministarstvima javne uprave i prosvjete, nauke i inovacija, organizovati niz radionica tokom kojih će 60 djevojčica iz različitih crnogorskih opština imati priliku da se upoznaju sa pozitivnim primjerima iz prakse.

Inspirativne priče Nine Drakulić, Ane Ašanin i Vildane Delić, koje su kroz svoje tehnološke projekte riješile važna pitanja za zajednicu, pokazaće im mogućnosti koje tehnologija pruža.

“Ne želimo da Ana, Vildana i Nina budu izuzeci, želimo da one budu jedne od mnogih koje ostvaruju svoje potencijale i u STEM oblastima”, rekli su iz kompanije One.

Oni su kazali da će nastaviti da podržavaju i podstiču djevojčice širom zemlje da se hrabro upuste u tehnološki svijet, pružajući im mentorstvo, resurse i inspiraciju koja im je potrebna da ostvare svoje snove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS