Raspisani tenderi vrijedni više od pet miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Tenderi vrijedni više od pet miliona EUR, koji se odnose na izgradnju i adaptaciju objekata zdravstva, kao i na nabavku medicinske opreme, raspisani su krajem prošle godine, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su kazali da se tenderi odnose na nabavku linearnog akceleratora za potrebe Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), adaptaciju Doma zdravlja u Budvi i izgradnju radiološkog odjeljenja u Domu zdravlja u Plavu.

Kako su naveli, vrijednost nabavke lineranog akceleratora za potrebe najveće zdravstvene ustanove u državi iznosi 3,9 miliona EUR sa PDV-om.

“Nabavkom ovog aparata dobićemo najmoderniji i najnoviji uređaj sa koijim će biti značajno unaprijeđene procedure zračenja, uvedene nove tehnike, a posebno je važno što će dostupnošću ovih procedura u našoj zemlji biti smanjena potreba za slanjem naših pacijenta na tretmane u inostranstvo”, istakli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da su u KCCG trenutno u upotrebi dva linerana akceleratora.

“Nabavkom još jednog povećaće se kvalitet usluga, kao i mogućnost tretiranja većeg broja pacijenata”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da će adaptacijom Doma zdravlja u Budvi, koja će koštati preko million EUR, ta ustanova prerasti u savremenu funkcionalnu organizaciju po blokovima.

“To znači da će u jednom bloku biti smještene specijalističke ordinacije (oftalmologija, medicina rada, internistička, pulmolog, stomatolog )”, kaže se u saoopštenju.

Tako smještene specijalističke ordinacije, kako se dodaje, imaće zajedničku savremenu dijagnostičku ordinaciju koja bi im bila od izuzetnog značaja.

Iz Ministarstva su kazala da je u drugom bloku predviđena ginekološka ordinacija po najsavremenijim standardima kako bi zadovoljila potrebe doktora i pacijenata.

“Poseban, jedinstveni blok činiće Služba za epidemiologiju i mikrobiološka ordinacija, dok bi zaseban, treći odjel, bio namijenjen prostorijama za upravu i menadžment ustanove”, dodali su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, realizacija projekta podrazumijeva najsavremeniju opremljenost tih prostorija.

Iz Ministarstva su saopštili da je tenderski postupak raspisan i za izgradnju radiološkog odjeljenja Doma zdravlja Plav, čija vrijednosti iznosi 400 hiljada EUR.

“Izgradnjom novog Rtg odjeljenja ova ustanova dobiće zasebnu zgradu u prizemlju za radiološku dijagnostiku, sa novom opremom”, rekli su Ministarstva.

Oni su kazali da će izgradnjom tog odjeljenja biti značajno unaprijeđeni uslovi za rad medicinskog osoblja, a pacijentima pružena dostupna i kvalitetna dijagnostika.

