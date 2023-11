Raspisan konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Muzeja savremene umjetnosti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Muzeja savremene umjetnosti, prirodnjačkog muzeja i parka kulture i umjetnosti sa pratećim sadržajima.

Iz Ministarstva su kazali da se lokacija nalazi na prostoru nekadašnje kasarne Morača i da zauzima centralnu poziciju u Glavnom gradu.

“Stoga je od izuzetnog značaja valorizacija ovog prostora kroz uspostavljanje novih prostornih sadržaja i kreiranje zone koja će postati kulturni centar grada”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, cilj konkursa je odabir konkursnog rješenja koje će dati najkvalitetnije prijedloge za urbanističko rješenje prostora sa idejnim arhitektonskim rješenjem Muzeja savremene umjetnosti, prirodnjačkog muzeja, kuće arhitekture i parka kulture i umjetnosti.

Iz Ministarstva su kazali da druge sadržaje u funkciji kulture treba urbanistički razraditi i dati koncept arhitektonskog oblikovanja.

“Takođe, od učesnika se očekuje da ponude rješenje koje će reprezentativnošću, oblikovnošću i materijalizacijom, doprinijeti promjeni vizuelnog identiteta kako užeg, tako i šireg gradskog jezgra”, dodali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je rok za predaju radova 15. februar, a da će rezulatati konkursa biti objavljeni do 26. marta.

Iz Ministarstva su istakli da je nagradni fond najveći do sada.

“Prva nagrada je 100 hiljada EUR, druga 50 hiljada, treća 26 hiljada. Obezbijeđena su i tri otkupa od po osam hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su na konkurs pozvana najveća svjetska imena arhitekture – Sou Fujimoto, Junya Ishigami, Diller scofidio + renfro, Snohetta i Henning Larsen.

