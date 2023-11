Rajnke: Naredna godina ključna za reforme u crnogorskom pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Naredna godina je ključna za reforme u crnogorskom pravosuđu, sa posebnim fokusom na specijalno državno tužilaštvo (SDT), rekla je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Rajnke je, tokom razgovora sa ministrom pravde Andrejem Milovićem, istakla važnost saradnje sa Kancelarijom za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) u oblasti vladavine prava, čije bi pravne ekspertize pomogle tužiocima, advokatima i službenicima pravosudnog sistema.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva pravde, ona je naglasila da su resursi INL-a na raspolaganju za podršku reformi u oblasti vladavine prava i pristupa Crne Gore Evropskoj uniji.

Navodi se da je na sastanku poručeno da SAD, kao ključni saveznik i partner Crne Gore, podržavaju sveobuhvatne i suštinske reforme u crnogorskom pravosuđu i ostaju spremne da i dalje pomazu Crnoj Gori.

Milović istakao je kao cilj deblokadu pravosuđa, identifikujući korupciju u sistemu kao korijen svih crnogorskih problema.

On je naglasio važnost jačanja SDT-a kako bi se efikasno suprotstavili kriminalu i korupciji, podvlačeći da je korupcija stvorila ozbiljan problem organizovanog kriminala, zbog čega je suštinska uloga jačanja pravosuđa kako bi se omogućio ozdravljenje sistema.

Milović je rekao da je, zbog ograničenosti kapaciteta Crne Gore, podrška SAD ključna za uspjeh tih reformi, uključujuci osnivanje Specijalnog suda i jacanje SDT.

“U tom kontekstu, predložena je izrada krovnog memoranduma o saradnji u oblasti pravosuđa između crnogorskih i američkih institucija”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Milović je predložio sklapanje bilateralnog sporazuma o međusobnom izručivanju državljana.

On je najavio reforme Zakonika o krivičnom postupku s ciljem sprečavanja zloupotreba pravnih praznina koje dovode do odugovlačenja suđenja i oslobađanja kriminalaca nakon dugotrajnih postupaka u kojima nisu donešene pravosnažne presude.

“Sastanak, zaključeno je, predstavlja snažan korak ka ostvarivanju zajedničkog cilja – izgradnji snažnog, nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema u Crnoj Gori”, rekli su iz Ministarstva pravde.

