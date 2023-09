Radulović: Javnost očekuje odgovornost za prokopavanje tunela

Podgorica, (MINA) – Crnogorska javnost i građani očekuju makar objektivnu odgovornost ljudi na čelu ključnih institucija u slučaju prokopavanja tunela ispod zgrade Višeg suda, kazao je advokat Veselin Radulović.

Radulović je, u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, kazao da taj slučaj stvara utisak da u Crnoj Gori niko ne radi svoj posao i da postoji nepodnošljiva doza neodgovornosti.

Kako prenosi portal RTCG, Radulović je ocijenio da takve situacije političari koriste za svoju promociju.

“Da se to desilo u nekoj pravno uređenoj državi bilo bi nevjerovatno, ali u Crnoj Gori to nije iznenađenje. Iznenađenje bi bilo kada bismo vidjeli da institucije efikasno odrade neki posao i ja želim da vjerujem da će tako da bude u ovom slučaju“, rekao je Radulović.

On je kazao da se do sada vijelo samo ometanje istrage i iznošenje neutemeljenih dokaza.

„Juče smo imali skandalozan obilazak tunela i stana. Čitali smo naslove „Premijer obišao stan“, „obišao tunel“. Ja sam samo u jednom trenutku očekivao da će ući i svečano ga otvoriti, možda bi to bilo primjerenije“, naveo je Radulović.

On rekao da ga je šokiralo to što su premijer Dritan Abazović i ministri obilazili mjesto gdje je uviđaj još trajao.

Kako je Radulović kazao, riječ je o mjestu koje mora biti obezbijeđeno.

„Premijer jeste neovlašćeno ušao u taj prostor i nevažno je da li je ili nije dobio odobrenje predsjednika Višeg suda. Uviđaj vodi tužilaštvo i nijedna neovlašćena osoba ne može da uđe na mjesto“, rekao je Radulović.

On je naveo da bi u jednoj pravnoj državi nakon takvog slučaja predsjednik suda i ministar unutrašnjih poslova već podnijeli ostavke.

Prema njegovim riječima, nije se daleko odmaklo od onog pravosuđa kakvo je bilo u vrijeme bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

„Zato mislim da je neozbiljna, ishitrena i neodgovorna izjava predsjednika Višeg suda (Borisa Savića) da je izvršiocima bio cilj likvidacija ili bjekstvo nekoga od okrivljenih. On je i sam rekao da nema dokaza za to, ako nema dokaza neozbiljno je izlaziti sa tim teorijama“, kazao je Radulović.

