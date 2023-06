Radna grupa baviće se otvorenim pitanjima vjerskih zajednica

Podgorica, (MINA) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović predložio je da bude formirana radna grupa koja će pripremiti optimalni zakonski i institucionalni model za buduće adekvatno tretiranje svih otvorenih pitanja vjerskih zajednica i države.

U Ministarstvu finansija održan je sastanak sa predstavnicima vjerskih zajednica u Crnoj Gori u cilju rješavanja otvorenih pitanja između države i vjerskih zajednica.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, predstavnici vjerskih zajednica zahvalili su Damjanoviću na otvorenosti i spremnosti za dijalog, naglašavajući da je to prva prilika da svoje gledište iznesu u razgovoru sa predstavnicima Ministarstva.

Dodaje se da su predstavnici vjerskih zajednica predočili da postoje kolizije u različitim zakonskim rješenjima kojima se tretiraju njihova socijalna prava i zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, ukazujući i na tehničke poteškoće i druge pravne nedoumice koje imaju kada su u pitanju ta prava i obaveza.

“Damjanović je zaključio da je današnji sastanak prvi u nizu sa ciljem faktičkog rješavanja evidentnih problema, predlažući formiranje radne grupe koja će, u najkraćem roku, predložiti optimalni zakonski i institucionalni model za buduće adekvatno tretiranje svih otvorenih pitanja”, kaže se u saopštenju.

Direktor Uprave prihoda i carina Vladimir Bulajić naglasio je da će sa aspekta svojih nadležnosti doprinijeti ubrzanom rješavanju navedenih problema.

“Naročito u kontekstu aktuelne poreske reforme koja podrazumijeva unapređenje i informacionog sistema, u kojem bi, kako je naglasio, i vjerske zajednice trebalo da budu adekvatno prepoznate”, dodaje se u saopštenju.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Ilija Vukčević zaključio je da su važeći propisi kojim se definišu poreske i obaveze po osnovu doprinosa lica koja obavljaju vjersku službu u vjerskim zajednicama nedostatni i nejasni i da ih je potrebno precizirati i unaprijediti.

Iz Ministarstva su kazali da je sastanak zaključen ocjenom da se, u partnerskom odnosu, kroz intenziviranu saradnju i dobronamjeran pristup, može doći do rješenja dugogodišnjih problema i boljeg pravnog uređenja te oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS