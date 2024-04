Rad SDT-a karakterišu selektivnost, netransparentnost i revanšizam

Podgorica, (MINA) – Funkcionisanje Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u posljednje vrijeme karakterišu revanšizam, selektivnost i netransparentnost, kazala je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuć.

Ona je, kako je saopšteno iz DPS-a, rekla da je ta partija u posljednje četiri godine podnijela stotine krivičnih prijava zbog eklatantnih kršenja zakona, zloupotrebe službenih položaja i „golog kriminala i lopovluka“ u državi, a da tužioci na te prijave još nijesu regovali.

“Evidentno je da u posljednje vrijeme tri elementa – revanšizam, selektivnost i netransparentnost u radu karakterišu funkcionisanje SDT-a i tužilaštva”, navela je Vuković Kuč.

Ona je istakla da četiri godine SDT ne odgovara na prijave koje podnosi DPS, a u vezi sa stanjem u Rudniku uglja, CEDIS-u, Montefarmu.

„Da ne pričam kakvi su izvještaji o drugim preduzećima u energetskom sektoru. Imamo i presuđeni slučaj Vesne Bratić, kao i reakcije institucija, u ovom slučaju DRI-ja koji su dali duplo negativno mišljenje o radu Ministarstva finansija na čijem je čelu bio Milojko Spajić“, navela je Vuković Kuč.

Kako je kazala, SDT je dužan da po službenoj dužnosti na svako duplo negativno mišljenje preduzeća reaguje, a oni, prema riječima Vuković Kuč, ćute i gledaju.

„To je selektivni pristup“, istakla je Vuković Kuč.

Ona je, govoreći o hapšenjima direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) i višeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, podsjetila da je tadašnji predsjednik Opštine Budva Milo Božović doveden na saslušanje bez lisica na rukama, bez ikakvog senzacionalizma u medijima, bez pompe.

„A da je prethodno i poslije toga sa pozicije predsjednika Skupštine data izjava da je Milo Božović nevin, da ponovo država vrši udar na Demokratski front i da SDT čini sve protiv ljudi koji su na pozicijama koje odgovorno obnašaju“, kaže se u saopštenju.

Vuković Kuč je navela da su samo hapšenja ljudi iz bivšeg sistema praćena neprimjerenim senzacionalizmom.

Ona je ocijenila da je nedopustivo da toliko dugo traju istrage nakon takvih spektakularnih hapšenja koji izgledaju kao da već postoje nepobitni materijalni dokazi protiv privedenih i da se samo čeka da se sprovede sudski proces.

Vuković Kuč je istakla da je skandalozno da javnost nema informaciju u kakvom se stanju nalazi bivši SDT, imajući u vidu njegovu istoriju bolesti.

Ona je podsjetila i na izbor novog vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, navodeći da su poslanici „iz kruga bivšeg DF-a tom prilikom kazali da će glasati samo za onog kandidata koji bude imao njima odgovarajući stav prema takozvanom državnom udaru“.

To, prema riječima Vuković Kuč, predstavlja par ekselans politički uticaj na procese, a rezultiralo je i posljednjim izvještaem Stejt dipartmenta, gdje se konstatuje da je proces imenovanja sudija i tužilaca bio ispolitizovan.

Ona je podsjetila da su opozicioni članovi skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu podnijeli inicijativu o kontrolnom saslušanju potpredsjednika Vlade za oblast bezbjednosti i unutrašnju politiku Alekse Bečića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i Markovića.

Inicijativu su podnijeli jer, kako se navodi, smatraju da je izvršen politički pritisak predstavnika Vlade na rad pravosudnih organa, čime se podstiče sumnja u selektivan pristup tužilaštva kod odabira prioritetnih slučajeva za procesuiranje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS