Protiv Stamatovića pokrenut postupak pred Etičkim odborom

Podgorica, (MINA) – Etički odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) pokrenuo je postupak protiv docenta na Filozofskom fakultetu Aleksandra Stamatovića zbog mizoginog, seksističkog i uvrijedljivog obraćanja voditeljki emisije na Televiziji Adria, Ireni Tatar, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da su danas Etičkom odboru UCG podnijeli inicijativu za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta od strane Stamatovića.

Iz CGO su rekli da, iako se UCG ogradio od izjave Stamatovića, do danas nije bilo poznato da su nadležni na Univerzitetu pokrenuli postupak pred Etičkim odborom.

Kako su naveli iz te NVO, to ih je motivisalo da podnesu inicijativu.

„Nakom prijema inicijative, Etički odbor je obavijestio CGO da je, na predlog matičnog Vijeća Filozofskog fakulteta, formirao Komisiju koja radi na tom slučaju“, kaže se u saopštenju.

CGO se, kako su rekli iz te NVO, nada da će se Etički odbor javno, jasno i brzo odrediti o tom pitanju, koje je s pravom izazvalo zgražavanje šire javnosti i da će Stamatović biti adekvatno sankcionisan za nedolično i neakademsko ponašanja.

Iz CGO su dodali da će pomno pratiti taj postupak.

