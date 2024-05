Protest u Podgorici zbog najavljene podrške Rezoluciji o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Više stotina građana okupilo se večeras nedaleko od zgrade Vlade u Podgorici kako bi iskazali nezadovoljstva zbog najave izvršne vlasti da će Crna Gora u Ujedinjenim nacijama (UN) podržati Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da protest nije prijavljen i da se organizuje suprotno odredbama Zakona o javnim okupljanjima i priredbama.

Oni su najavili da će njihovi službenici snimati neprijavljeno javno okupljanje i pozvali građane da svojim ponašanjem i postupcima doprinesu očuvanju stabilnog reda i mira.

Zgradu Vlade i okolne institucije obezbjeđuju jake policijske snage.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, organizatori skupa su Srpski kulturni centar “Patrijarh Varnava”, Srpski kulturni klub “Sveti Sava”, Srpsko društvo Sveti Sava iz Bijelog Polja, Udruženje poštovalaca učesnika oslobodilačkih ratova 1912-1918, kao i nevladine organizacije Herceg–Pljevlja, Srpska nit, Božuri, Stupovi, Miholjski zbor, Serdar i Noćni vukovi.

Zbog protesta je, od 18 sati, zabranjen saobraćaj od Bulevara Stanka Dragojevića do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, od Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i od zgrade Stare Vlade Crne Gore do starog grafičkog.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS