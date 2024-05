Protest ispred Vlade nije prijavljen, građani da doprinesu očuvanju reda i mira

Podgorica, (MINA) – Protest koji je najavljen za večeras u 19 sati ispred zgrade Vlade nije prijavljen i organizuje se suprotno odredbama Zakona o javnim okupljanjima i priredbama, kazali su iz Uprave policije i pozvali građane da svojim ponašanjem i postupcima doprinesu očuvanju stabilnog reda i mira.

Iz Uprave policije su naveli da su, putem društvenih mreža i pojedinih medija, pojedinci i predstavnici određenih nevladinih organizacija i udruženja, za danas, sa početkom u 19 sati, najavili neprijavljeno javno okupljanje ispred zgrade Vlade u Podgorici.

“Imajući u vidu da se radi o protestu i pozivu na okupljanje koji se organizuje suprotno odredbama Zakona o javnim okupljanjima i priredbama, pozivamo građane da svojim ponašanjem i postupcima doprinesu očuvanju stabilnog reda i mira prilikom održavanja istog”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će pripadnici Uprave policije preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju sprečavanja vršenja krivičnih djela i prekršaja, obezbjeđenja stabilnog javnog reda i mira i lične i imovinske sigurnosti svih građana.

Iz Uprave policije su ranije najavili da će, shodno Zakona o unutrašnjim poslovima, njihovi službenici snimati neprijavljeno javno okupljanje koje će se održati večeras “u cilju izražavanja nezadovoljstva zbog najave izvršne vlasti da će u Ujedinjenim nacijama podržati Rezoluciju o Srebrenici”.

Kako su naveli, snimanje će trajati od 18 sati do završetka okupljanja.

Iz policije su kazali da će, od 18 sati, saobraćaj biti obustavljen od Bulevara Stanka Dragojevića do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, od Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i od zgrade Stare Vlade Crne Gore do starog grafičkog.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS