Podgorica, (MINA) – Izbornom reformom u Crnoj Gori treba propisati održavanje svih lokalnih izbora u jednom danu, ocijenili su uz Centra za demokratsku tranziciju (CDT), navodeći da je za normalizaciju političkih procesa u državi bitno da se izađe iz stanja neprekidne izborne kampanje.

Iz te nevladine organizacije su kazali da je jedna od prioritetnih tema na agendi prethodnih odbora za izbornu reformu bio dogovor oko održavanja lokalnih izbora u jednom danu, uz definisanje održivih pravnih rješenja koja će omogućiti da se održavaju u redovnim ciklusima.

To je, kako su dodali, i jedan od zahtjeva koje je kontinuirano isticala Evropska unija.

Iz CDT-a su ocijenili da je za normalizaciju političkih procesa u Crnoj Gori izuzetno važno da se izađe iz stanja neprekidne izborne kampanje.

“Kampanje u kojoj se predizborne tenzije nikad ne smiruju, a donosioci odluka neprestano kalkulišu prilikom rješavanja važnih pitanja u iščekivanju boljeg izbornog rezultata”, dodali su iz CDT-a.

Prema njihovim riječima, to pitanje je bitno i kako bi se spriječilo seljenje birača iz opštine u opštinu za potrebe izbora, što je izazvalo ozbiljne probleme i nemogućnost završetka izbornog procesa u Šavniku.

“Izbornom reformom neophodno je odrediti održavanje svih lokalnih izbora u jednom danu, na kojima bi se odbornici birali na mandatni period od četiri godine”, smatraju u CDT-u.

Kako su naveli, u slučaju raspuštanja ili skraćenja mandata lokalnih skupština u toku četvorogodišnjeg mandata, treba predvidjeti da se u tim skupštinama raspisuju izbori na kojima bi se odbornici birali na skraćeni mandatni period, do datuma održavanja redovnih lokalnih izbora.

“U slučaju da do skraćenja mandata dođe u posljednjoj godini mandata, treba razmisliti o rješenju u kome bi postojeće skupštine nastavile da rade u tehničkom mandatu do redovnih izbora”, istakli su iz CDT-a.

Na taj način bi se, prema njihovim riječima, mogla preduprijediti zloupotreba i ponovno namjerno cjepkanje lokalnih izbora od političkih subjekata kojima ne odgovara uređeno stanje.

“Ali i podstakao bi se dijalog i dogovor između političkih subjekata na lokalnom nivou”, dodali su iz CDT.

