Pronašli oko 30 kilograma marihuane, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pronašli su u Nikšiću vreće sa blizu 30 kilograma marihuane i uhapsili M.S. (38) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije na poluostrvu Krupačkog jezera pronašli tri vreće sa marihuanom ukupne mase oko 30 kilograma.

Iz policije su kazali da su, po naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, pretresli stan i druge prostorije koje koristi M.S. u mjestu Kočani, blizu jezera.

„Pretresom kuće su pronađene dvije biljke nalik na opojnu drogu marihuanu mase oko 50 grama, vaga za precizno merenje, kao i manja količina materije za koju se sumnja da se kokain“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, službenici policije uhapsili su M.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Naavodi se da će on, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

„Službenici Uprave policije nesmanjenim intenzitetom nastavljaju borbu protiv krijumčarenja i ulične prodaje opojne droge“, zaključuje se u saopštenju.

