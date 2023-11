Profesionalno postupanje Kancelarije zastupnika prepoznala i EK

Podgorica, (MINA) – Profesionalno postupanje i učinak Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) u Strazburu, prepoznala je i Evropska komisija (EK), saopšteno je iz Kancelarije zastupnika.

Iz Kancelarije zastupnika naveli su da se EK u Izvještaju o napretku Crne Gore za ovu godinu osvrnula na fundamentalna prava, zakonodavni i institucionalni okvir zaštite ljudskih prava i ispunjavanje međunarodnopravnih obaveza.

„U odjeljku posvećenom Poglavlju 23 – pravosuđe i fundamentalna prava, EK je, kao i u ranijim izvještajima, dala pozitivnu ocjenu i naročito konstatovala da je Crna Gora nastavila da obezbjeđuje dobar nivo saradnje s ESLJP“, kaže se u saopštenju.

Iz Kancelarije zastupnika rekli su da je u junu ove godine pred ESLJP u radu bilo 89 predstavki.

Navodi se da ESLJP nije donio nijednu presudu u odnosu na Crnu Goru tokom izvještajnog perioda, dok je u odnosu na prošlu godinu donio pet presuda.

„U izvještajnom periodu, 292 predstavke dodijeljene su u rad nekoj od sudskih formacija. Trenutno nijedan predmet protiv Crne Gore nije pod pojačanim nadzorom Komiteta ministara”, rekli su iz Kancelarije zastupnika.

Oni su kazali da su pozitivne ocjene EK u kontekstu ispunjavanja predmetnih međunarodnopravnih obaveza koje predstavljaju djelokrug poslova njihove kancelarije, rezultat njihovog dugogodišnjeg profesionalnog i predanog rada.

To je, kako su naveli, i prepoznato od najviših tijela Evropske unije i Savjeta Evrope.

Iz Kancelarije zastupnika kazali su da se taj rad ogleda u kvalitetno i stručno izrađenim pisanim izjašnjenjima u postupcima odbrane pred ESLJP, kao i u pripremi i izradi akcionih planova/izvještaja u postupku izvršenja presuda pred Komitetom ministara.

„Imajući u vidu da se pozitivne ocjene u pogledu profesionalnog postupanja i učinka Zastupnika odnose na polje ostvarivanja, promocije i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda i poštovanja načela pravne sigurnosti, kao jednog od osnovnih elemenata vladavine prava, ističemo da one svakako predstavljaju podstrek za istrajavanje u daljem profesionalnom zastupanju državnih interesa“, kaže se u saopštenju.

