Procesuirali devet osoba zbog krijumčarenja cigareta

Podgorica, (MINA) – Službenci policije procesuirali su devet osoba, uključujući tri policijaca, zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, po nalogu i u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom procesuirali devet osoba, od kojih je sedam uhapšeno, za jednom se intenzivno traga, a jedna je u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Iz Uprave policije su kazali da su se, kako se sumnja, te osobe od 2019. godine, u kontinutitetu bavile nezakonitom prodajom i distribucijom duvanskih proizvoda, odnosno cigareta.

„Zbog navedenog krivičnog djela uhapšeni su: V.P, D.J,D.V,R.O,B.Č,D.L.i M.Đ, dok su protiv D.V. i J.M.podnijete krivične prijave“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su među uhapšenima i tri policijska službenika D.V.(41), D.L.(41) i M.Đ.(27).

„Nakon sprovedenih visemjesečnih izviđajnih mjera i radnji kako je predstavljeno krivičnom prijavom Specijalnog policijskog odjeljenja, proizilazi da je osumnjičeni V.P. stvorio kriminalnu organizaciju sa ciljem sprovođenja kriminalnih aktivnosti, a čiji su članovi postali i policijski službenici“, kazali su iz Uprave policije.

Oni su saopštili da su osumnjičeni, sprovođenjem pomenutih kriminalnih aktivnosti, oštetili budžet Crne Gore u iznosu od preko sedam miliona EUR.

„Procesuiranjem, kako se sumnja, ove kriminalne grupe, razbijen je jedan u nizu ogranaka ,,duvanske mafije“ čija je kriminalna aktivnost bila zastupljena decenijama unazad u Crnoj Gori, uzimajući u obzir i činjenicu da se radi o zemlji tranzitnog područja“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su te aktivnosti dodatno potvrdile i povtvrđuju u kontinuitetu hapšenja i policijskih službenika koji su “inficirano“ djelovali u sistemu bezbjednosti, pružali logistiku i saradničku mrežu na svim nivoima, podredili službeni privatnom interesu i kriminalnom djelovanju.

Iz Uprave policije su poručili da snažno podržavaju sve organizacione jedinice, Specijalno policijsko odjeljenje i Specijalno državno tužilaštvo i druge zakonske mehanizme kontrole i stavljaju na raspolaganje sve kapacitete u cilju razbijanja i neutralizacije djelovanja kriminalnih struktura.

“Čiji se primarni lukrativni posao (krijumčarenje cigareta) razvijao i odvijao u prethodnom periodu, sa posljedicama kriminalnog djelovanja koje su se ogledale kroz infiltraciju među pripadnicima Uprave policije”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Uprave policije, od fundamentalnog je značaja i javnog inetersa dosljedno istraživanje korupcije u državnim organima.

“Prevashodno vodeći se činjenicom o procesuiranju velikog broja policijskih službenika i rukovodilaca u bezbjednosnom sektoru, a samim tim i vodeći se načelom zakonitosti i profesionalnog neselektivnog djelovanja u dosljednoj primjeni zakona“, kaže se u saopštenju policije.

