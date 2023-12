Proces imenovanja u pravosuđu zaokružiti u najskorijem roku

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je dobila proevropsku Vladu, a postizanjem konsenzusa političkih subjekata započet je proces imenovanja u pravosuđu, što je važan korak u oblasti vladavine prava, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije (EU), povodom završetka španskog predsjedavanja EU, i diplomate je upoznao sa pozitivnim pomacima koje je napravila Crna Gora.

„Crna Gora je dobila proevropsku Vladu, a postizanjem konsenzusa političkih subjekata započet je proces imenovanja u pravosuđu, što je važan korak u oblasti vladavine prava“, rekao je Milatović.

On je istakao da je potrebno zaokružiti proces imenovanja u pravosuđu u najskorijem roku i nastaviti sa sprovođenjem važnih reformi u poglavljima 23 i 24.

Milatović je ukazao i na potrebu ratifikacije sporazuma iz Berlinskog procesa, kao jednog od prioriteta novog saziva parlamenta.

On je dodao da bi, prateći započetu reformsku dinamiku, pozitivan signal bilo organizovanje međuvladine konferencije i usvajanje IBAR-a od EU u prvoj polovini naredne godine.

Milatović je naveo da je Crna Gora najdalje odmakla u pristupnim pregovorima sa EU i da, uz nastavak reformi i ispunjavanje mjerila u procesu pridruživanja, postoji realna mogućnost da sva pregovaračka poglavlja budu zatvorena do kraja 2026. godine.

On je zahvalio državama članicama EU što zagovaraju sistem evropskih integracija baziran na zaslugama i zatražio dalju podršku evropskih partnera na evropskom putu Crne Gore.

Sastankom su predsjedavali ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa i, u ime španskog predsjedavanja EU, ambasador Španije Raul Bartolomeo Molin.

