Privremeno će obustaviti priznavanje fakultetskih diploma iz BiH

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) će, nakon dobijanja potvrde i releventnih informacija, privremeno obustaviti priznavanje diploma stečenih na fakultetima u Bosni i Hercegovini (BiH) koji su obuhvaćeni istragama tamošnjih nadležnih organa.

Kako je saopšteno iz MPNI, to je jedan od zaključaka Vlade koji je usvojen na predlog tog resora, u cilju zaštite javnog interesa.

“Vlada je zadužila Ministarstvo pravde da, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, putem međunarodne pravne i policijske pomoći, pribavi informaciju od nadležnih organa BiH koje ustanove visokog obrazovanja su obuhvaćene istragom nadležnog tužilaštva BiH i Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ministarstvo pravde zaduženo i da pribavi informaciju da li među osobama obuhvaćenim istragom, koje su nezakonito sticale diplome, ima crnogorskih državljana.

Iz MPNI su kazali da je Međuresorska radna grupa iz sredstava informisanja saznala da nadležno tužilaštvo BiH i SIPA sprovode intenzivnu istragu u razotkrivanju nezakonite prodaje i izdavanja diploma na privatnim ustanovama visokog obrazovanja na području Banja Luke, Mostara i Brčko distrikta.

“Kako inostrani mediji navode, na određenim ustanovama visokog obrazovanja koje su obuhvaćene istragom, izdato je najmanje 49 diploma osobama koje su nezakonito kupovale diplome, a u vrlo malom obimu, ili čak nikako, nijesu učestvovale u procesu obrazovanja”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da mediji navode i da su te osobe za kupovinu nezakonitih diploma najčešće plaćali nekoliko hiljada EUR.

Iz MPNI su podsjetili da je Vlada, na predlog Međuresorske radne grupe, usvojiila i zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva i lokalne samouprave, kao i institucije i organi čiji je osnivač država, da u roku od 30 dana pribave i dostave toj radnoj grupi podatke o zaposlenima i strukturi i nivou obrzovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS