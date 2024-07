Prioritet izgradnja društva zasnovanog na demokratskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Izgradnja društva zasnovanog na demokratskim vrijednostima, vladavini prava i poštovanju osnovnih ljudskih prava i sloboda ostaje ključni prioritet u Crnoj Gori, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Ivanović je to kazao na sastanku Nadzornog odbora za praćenje implementacije petogodišnjeg Okvira saradnje Ujedinjenih nacija (UN) i Vlade Crne Gore za održivi razvoj 2023-2027, kojim je kopredsjedavao zajedno sa vršiocem dužnosti rezidentnog koordinatora u Crnoj Gori Vladimirom Gjorgjievim.

U zajedničkom saopštenju Vlade i UN-a navodi se da je na sastanku ocijenjeno da su visok stepen komplementarnosti Agende održivog razvoja i procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU) snažan podsticaj Crnoj Gori da nastavi rad na ubrzanju ciljeva održivog razvoja.

Na sastanku su, kako je saopšteno, razmatrani zajednički rezultati ostvareni u prošloj godini, kao i aktivnosti u ovoj koje Vlada i sistem UN-a zajednički sprovode, u sklopu implementacije strateškog petogodišnjeg Okvira saradnje.

Ivanović je istakao da su u prvoj godini implementacije Okvira saradnje Crne Gore i UN-a realizovani brojni programi i projekti u okviru strateških oblasti.

On je dodao da realizovane inicijative predstavljaju dobru osnovu za dalje produbljivanje saradnje u cilju ispunjavanja ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 u Crnoj Gori.

“Podrška UN Sistema Crnoj Gori na planu postizanja održivog razvoja i ispunjavanja ciljeva definisanih u Agendi 2030, kompatibilna je i sa našom evropskom agendom, a Vlada Crne Gore u kontinuitetu potvrđuje svoju posvećenost održivom razvoju zemlje”, kazao je Ivanović.

On je naglasio da pitanja poput dalje izgradnje društva zasnovanog na demokratskim vrijednostima, vladavini prava i poštovanju osnovnih ljudskih prava i sloboda ostaju ključni prioritet.

Prema riječima Ivanovića, to ostaje prioritet posebno imajući u vidu činjenicu da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi integracionog puta u EU i da je izuzetno značajna dalja podrška UN-a, posebno u kontekstu podrške jačanju kapaciteta na planu promocije i zaštite ljudskih prava.

Gjorgjiev je kazao da je današnji sastanak još jednom potvrdio snažno partnerstvo Crne Gore i UN-a.

On je istakao da sistem UN-a u Crnoj Gori ostaje posvećen pružanju podrške Vladi na putu ka EU i u ostvarivanju Agende održivog razvoja do 2030.

„U pozivu na Samit za budućnost u septembru ove godine, generalni sekretar UN-a ukazao je na zaostajanje u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i pozvao države članice da ispune obećanja preuzeta prilikom usvajanja Agende 2030”, rekao je Gjorgjiev.

On je istakao da nema sumnju da je Crna Gora u potpunosti posvećena ispunjenju svog obećanja za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, što za državu predstavlja snažan podsticaj za ubrzanje svog puta ka EU.

Gjorgjiev je istakao da to potvrđuje i Nacionalna izjava o posvećenosti sa konkretnim opredjeljenjima za ubrzanje sprovođenja Agende 2030, koju je predsjednik Crne Gore predstavio na Samitu održivog razvoja u septembru prošle godine.

U soapštenju se navodi da su, u okviru zajedničkih intervencija u prošloj godini, Vlada i Sistem UN-a sproveli programe i projekte ukupno vrijedne 15,8 miliona USD, a da raspoloživa sredstva za zajedničke intervencije planirane za ovu godinu iznose 25,5 miliona USD.

Petogodišnji plan razvoja, koji zajednički realizuju 18 agencija UN-a u Crnoj Gori i Vlada, u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim partnerima, definiše podršku Sistema UN-a u Crnoj Gori u tri strateške oblasti.

Te oblasti su inkluzivni ekonomski razvoj i održivost životne sredine, razvoj ljudskog kapitala, smanjenje ranjivosti i socijalna inkluzija i socijalna kohezija, upravljanje usmjereno na ljude, vladavina prava i ljudska prava.

