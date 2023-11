Pretresima u Budvi pronađeno oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija je, pretresima na više lokacija u tom gradu, pronašla oružje i municiju a protiv jedne osobe je podnijela krivičnu prijavu.

Iz Uprave policije su kazali da su njihovi službenici u cilju kontrole bezbjednosno interesantnih osoba i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskih osoba, od 16. do 24. novembra pretresli više lokacija u Budvi.

Kako su rekli, po naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, pretresen je stan i druge prostorije koje koristi M.Š. (25).

“Tom prilikom pronađena je suva materija zelene boje, mase 11,4 grama za koju se sumnja da je marihuana, kao i drobilica i mobilni telefon”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, postupajući po naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u Kotoru policijski službenici pretresli su stan i druge prostorije koje koristi S.M (50).

“Pronađeno je 29 komada lovačkih patrona. Spisi oba predmeta su upućeni nadležnim tužiocima na ocjenu i mišljenje”, rekli su iz polciije.

Oni su naveli da su njihovi službenici pretresli stan i druge prostorije koje koristi S.R. (65).

“Pronađeno je sedam komada oružja od kojih je za pet posjedovao odgovarajuće dozvole, dok su dva komada oružja bila u ilegalnom posjedu”, kazali su iz policije.

Kako su dodali, pronađeno je i 59 komada lovačkih patrona kao i 319 komada municije različite vrste i kalibra.

“Nakon upoznavanja tužioca sa pomenutim, protiv S.R. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS