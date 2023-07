Pretovar i prevoz amonijum-nitrata prati plan bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Pretovar i prevoz amonijum-nitrata u rasutom stanju prate planovi bezbjednosti, a cjelokupni proces nadgleda tim ljudi iz pančevačke Azotare, koji ima višedecenijsko iskustvo u radu sa azotnim đubrivima, saopšteno je iz Luke Bar.

Pobjeda je u subotu objavila da je brod sa 30 hiljada tona amonijum-nitrata u formi rasutog tereta doplovio u petak ujutro iz Rusije i da je trenutno ispred Bara, gdje čeka dovršavanje carinske procedure.

Prema ugovorenom poslu sa Azotarom iz Pančeva u Luci Bar treba da se organizuje pretovar i dalji tranzit robe putem kamiona i željeznice ka Srbiji.

Iz Luke Bar su kazali da je ta kompanija usvojila plan bezbjednost, koji prati proces pretovara, željeznica plan bezbjednosti koji prati proces prevoza, a da cjelokupni proces nadgleda tim ljudi iz Azotare iz Pančeva, koji ima višedecenijsko iskustvo u radu sa azotnim đubrivima.

“Dakle, svi učesnici u ovoj poslovnoj aktivnosti, obavezni su da ispune zakonom propisane mjere u cilju predostrožnosti, koje sprečavaju nastanak štete, identifikuju sve moguće rizike povezane sa prevozom i pretovarom ove vrste robe, kao i da ispune sve kriterijume koji ispunjavaju bezbjednu realizaciju ovog posla”, naglasili su iz Luke Bar.

Kako su pojasnili iz kompanije, amonijum-nitrat sa 34,4 odsto azota, u rasutom stanju pretovara ne relaciji brod – kamion/vagon, bez bilo kakvog skladištenja u Luci.

Tvrde da postoji dugogodišnje prethodno iskustvo vezano za pretovar različith kategorija opasnih materija, kako u Luci Bar, tako i kod svih ostalih subjekata koji učestvuju u lučkom poslovanju.

“Jasno su definisane procedure o postupanju u slučaju kada tržište generiše mogućnost da se uspostavi tok nekog tereta koji pripada klasi opasnih, kao što je to sada slučaj sa amonijum nitratom u rasutom stanju”, navodi se u saopštenju.

Iz Luke Bar su kazali da teret pripada klasi opasnih oksidirajućih materija, a da je obaveza svih učesnika u poslu da, svako u domenu svojih nadležnosti, obezbijedi da pomorski transport amonijum nitrata u rasutom stanju bude realizovan striktno u skladu sa međunarodnim pravilima koja se odnose na pomorski transport opasnih materija u rasutom stanju.

Kako su naveli iz kompanije, obaveza učesnika u poslu je i da drumskin i željezniki transport amonijum-nitrata u rasutom stanju bude realizovan u skladu sa ADR propisima (ADR – Evropski sporazum za transport opasnih materija u drumskom transportu), odnosno u skladu sa Pravilnikom o međunarodnom prevozu opasnih materija željeznicom (RID).

“I da se sve pretovarne operacije u Luci realizuju u skladu sa zahtjevima zaštite i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i protiv-požarne zaštite”, pojasnili su iz Luke Bar.

Oni su istakli da će se pretovar amonijum-nitrata u rasutom stanju, na relaciji brod – kamion/vagon, u Luci Bar vršiti na osnovu Plana bezbjednosti pri pretovaru predmetnog teret, a da je obrađivač konsultantska kuća Tekon-tehnokonsalting iz Beograda.

Iz Luke Bar su kazali da se plan bezbjednosti pri pretovaru amonijum-nitrata u rasutom stanju zasniva na: listi bezbjednosti za pomenuti teret i planovima zaštite u spašavanja od požara i spašavanja od tehničko-tehnoloških udesa, a koje je odobrilo Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dodaju da su u Planu bezbjednosti pri pretovaru amonijum-nitrata, između ostalog, sadržane mjere zaštite i spašavanja od požara, u slučaju hemijskog udesa (mjere predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa, mjere zaštite životne sredine, smjernice za organizaciju pretovara).

Iz kompanije su istakli da su, u cilju blagovremene razmjene informacija između svih učesnika u poslu, prije dvadesetak dana, organizovali sastanak predstavnika svih subjekata koji, po prirodi svojih nadležnosti, treba da učestvuju u transportu amonijum nitrata.

Oni su naglasili da su očekuju pozitivne efekte posla na pretovaru amonijum-nitrata, sa komercijalnog i finansijskog aspekta, vrlo značajni, posebno pošto se radi o novom poslu.

“Posao treba da doprinese diversifikaciji usluga koje pruža Luka Bar i da obezbijedi značajne nove prihode, ne samo za kompaniju, nego i za ostale učesnike u poslu”, zaključuje se u saopštenju.

