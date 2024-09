Preokret predao listu za izbore u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Pokret Preokret predao je danas Izbornoj komisiji Glavnog grada listu za učešće na loklanim izborima u Podgorici, koji će biti održani 29. septembra.

Listu pod nazivom Podvuci crtu – Ovako više ne može predvodiće Srđan Perić.

Iz Pokreta su kazali da ulaze u predizbornu borbu sa željom da mijenjaju sve što nije dobro.

Kako su naveli, na listi Preokreta su kredibilni i ozbiljni ljudi kojima politika nije prvo i osnovno zanimanje i čiji je motiv oslobađanje ne samo političkog, već i cijelog sistema od samovolje i nesposobnosti partija da djeluju na crnogorskoj političkoj sceni i državnoj upravi.

“Moramo uspostaviti sistem rada, ne smijemo dolaziti do problema u aparatima službe građanima za osnovne potrebe. Osvijestimo više svi do kojeg smo stepenika došli i o čemu razgovaramo i koje muke mučimo u 21 vijeku”, rekli su iz Preokreta.

Oni su kazali da se radi dostojanstva i normalnog funkcionisanja života svih građana, moraju se pokrenuti i učini nešto.

Iz Preokreta su dodali da će ulazak tog pokreta u lokalni parlament biti jedina suštinska promjena.

“Formiranje, doslovno političkih zbjegova i tabora, “lovci na fotelje” imaju unaprijed podijeljene karte i kada bi se takvi šibicarski politički planovi ostvarili vodila bi se samo borba ko bi koju poziciju dobio – više ili manje”, navodi se u saopštenju.

To, kako se dodaje, odavno nije politika već “najprimitivnija grabež koja se odvija na štetu funkcionalnosti grada i države, samim tim i svih građana”.

“Građani uvaženi, podvlačimo crtu! Naša politika je isključivo da vratimo sistem u funkciju, popravimo sve što ne valja, vratimo profesiju i stručnost na svoje mjesto i da se ponajviše čuje glas građana”, poručili su iz Preokreta.

Iz tog pokreta su kazali da će aktuelne kvazielite trajati dok ih, kako su naveli, glasom ne izborima ne uskrate za mogućnost da upropašćavaju prilike i danas i u budućnosti.

“Moramo shvatiti da se naš glas računa i važi, a taj naš izbor postavlja nekoga da umjesto nas za naš račun odlučuje. Zato moramo izaći na izbore i dati svoj glas protiv samovolje i javašluka. Biraćemo i smjenjivaćemo dok ne dođu na odgovorna mjesta odgovorni ljudi”, ističe se u saopštenju.

Iz Preokreta su kazali da je njihov program baziran u dvije komponente – uspostavljanje funkcionalnosti institucija, potom razvoj grada koji je programski strukturiran kroz dvanaest oblasti, kao i program javnog stanovanja, koji će biti predstavljeni tokom kampanje.

