Klikovcu i Prenkiću pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je Dušanu Klikovcu i Vojinu Prenkiću pritvor do 30 dana zbog napada na nadzornike na Skadarskom jezeru i nezakonitog ribolova.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, oni se sumnjiče da su izvršili krivično djelo napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti, u sticaju sa krivičnim djelom nezakonit ribolov.

Navodi se da je pritvor za D.K određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, budući da je i ranije osuđivan zbog krivičnog djela sa elementima nasilja, da je i ranije, po sopstvenom kazivanju, lovilo ribu na nezakonit način, tvrdeći da se radi o prekršaju.

„Oštećeni tvrde da su vidjeli da se u čunu osumnjičenih nalazi akumulator i pretvarač za struju, što ukazuje na iskazanu istrajnost ovog osumnjičenog da vrši ribolov na način koji je suprotan zakonu“, kaže se u saopštenju.

Iz suda su rekli da beskurpuloznost D.K. proizilazi iz navoda oštećenog V.S. da je osumnjičeni koristio pomenuta sredstva za ribolov kako bi ga teško povrijedio i narušio mu zdravlje.

U saopštenju se pojašnjava da je D.K i V.P. određen pritvor zbog opasnosti ometanja postupka uticanjem na svjedoka I.K., očevica jednog dijela događaja.

„Budući da isti poznaju ovog svjedoka, sa kojim su inače u rodbinskim vezama i znaju gdje boravi“, dodaje se u saopštenju.

