Preminuo književnik Milenko Ratković

Podgorica, (MINA) – Književnik Milenko Ratković preminuo je u 91. godini, a sahranjen je danas u krugu porodice.

Ratković je rođen u Starom Baru, 1931. godine.

Autor je prve knjige za djecu u Crnoj Gori ”Dioba Šunjine družine”, pa se smatra utemeljivačem crnogorske književnosti za djecu i mlade.

Objavio je dvadesetak zbirki i priča i osam romana za djecu.

Djeca ga znaju po lektiri “Igralište u parku” i velikom broju priča iz čitanki.

Autor je dvije gramatike i 16 čitanki.

Napisao je tri pozorišna komada, koja su izvođena u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Kao hroničar svog zavičaja objavio je desetak knjiga iz prošlosti Bara.

Više od 200 priča i tri knjige prevedeno je na strane jezike.

Ratkovićeva djela obilježila su mnoga djetinjstva.

O njemu uče djeca u osnovnom školama i filozofskim i nastavničkim fakultetima.

O njegovom stvaralaštvu napisano je nekoliko diplomskih radova i jedna doktorska disertacija.

Ratkovićeve priče i romani, koje djeca čitaju u čitankama i školskoj lektiri, draga su uspomena djetinjstva.

