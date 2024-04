Preko 30 NVO pisalo Miloviću zbog predloženih izmjena Zakona o sprečavanju korupcije

Podgorica, (MINA) – Više od 30 nevladinih organizacija (NVO) uputilo je otvoreno pismo ministru pravde Andreju Miloviću povodom predloženih izmjena Zakona o sprečavanju korupcije kojima se, kako su naveli, potkopava povjerenje u pravni sistem i institucije koje bi trebalo da štite javni interes.

U pismu se navodi da Nacrt Zakona o sprečavanju korupcije u članu 44 stav 2 predviđa uvođenje amnestije za sve javne funkcionere koji su prije pet i više godina predali netačne izvještaje o prihodima i imovini.

„Taj potez izaziva duboku zabrinutost među građanima koji vjeruju u transparentnost, odgovornost i integritet svih onih koji su izabrani, ili imenovani da služe javnom interesu“, kaže se u pismu.

Iz NVO su istakli da je korupcija pošast koja podriva temelje crnogorskog društva, guši ekonomski razvoj i erodira povjerenje javnosti u institucije.

Kako su naveli, u borbi protiv korupcije ključno je da se pošalje jasna poruka da niko nije iznad zakona i da će svi oblici koruptivnog ponašanja biti sankcionisani bez obzira na vremenski period u kojem su počinjeni.

„Uvođenjem amnestije za javne funkcionere koji su podnosili netačne finansijske izvještaje, šalje se poruka da postoji tolerancija prema korupciji“, poručili su potpisnici otvorenog pisma.

Oni su kazali da razumijju potrebu za reformama i modernizacijom zakonodavnog okvira u vezi sa IBAR-om, ali, kako su naveli, takve reforme moraju ići u pravcu jačanja sistema odgovornosti, a ne njegovog slabljenja.

Iz NVO su upozorili da integracija u Evropsku uniju zahtijeva od zemalja kandidata ne samo usklađivanje zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, već i demonstriranje snažne posvećenosti vladavini prava, transparentnosti i borbi protiv korupcije.

„Uvođenje amnestije za javne funkcionere koji su podnosili netačne izvještaje o svojim prihodima i imovini, kao što je predviđeno u Nacrtu novog zakona o sprečavanju korupcije, direktno je suprotno tim principima“, kaže se u otvorenom pismu Miloviću.

Takva odluka, kako se navodi, može se protumačiti kao korak unazad u borbi protiv korupcije i kao odstupanje od principa vladavine prava, što može imati ozbiljne posljedice po proces integracije u EU.

Iz NVO su naglasili da princip vladavine prava zahtijeva da se zakoni primenjuju jednako na sve, bez izuzetaka.

Prema njihovim riječima, amnestijom za određene postupke stvara se percepcija da postoji dvostruki standard i da su neki pojedinci iznad zakona.

„To potkopava povjerenje u pravni sistem i institucije koje bi trebalo da štite javni interes i promovišu pravdu i jednakost pred zakonom“, ističe se u pismu.

Navodi se i da zakoni i reforme treba da služe kao instrumenti za izgradnju pravednijeg i transparentnijeg društva, a ne kao sredstvo za oprost onima koji su zloupotrijebili svoje pozicije.

U pismu se dodaje da je, za razliku od važećeg, predloženi Nacrt zakona rađen bez učešća NVO sektora i dat je na javnu raspravu u okviru koje se komentari mogu dostaviti samo pisanim putem, dok je izostala javna debata o predloženim rješenjima.

Iz NVO su pozvali Milovića da povede dijalog sa svim relevantnim akterima u društvu, uključujući civilno društvo, stručnu javnost i međunarodne partnere, kako bi zajedno pronašli najbolje rješenje koje će ojačati borbu protiv korupcije.

„Naš cilj mora biti stvaranje transparentnog i odgovornog društva u kojem se poštuju zakoni i u kojem svi građani mogu imati povjerenja u integritet onih koji ih predstavljaju“, poručili su iz tih NVO.

Otvoreno pismo potpisali su Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Akcija za ljudska prava, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za demokratsku tranziciju, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za ženska prava, Centar za zaštitu i proučavanje ptica i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.

Među potpisnicima su i NVO Anima, BIRN Crna Gora, Institut za društveno politička istraživanja- Analitico, Građanska alijansa, NVO 35mm, LGBT Forum Progres, Sindikat doktora medicine, Organizacija KOD, Eko-team, Centar za preduzetništvo, Akcija za socijalnu pravdu i Udruženje NATO žrtava 1999 – Murino i Udruženja mladih umjetnika Crne Gore.

Pismo su potpisali i Udruženje Korina – Nikšić, Montenegro Adventures, Fidelity consulting, Crnogorski komitet pravnika, Agencija za lokalnu demokratiju, Centar za bezbjednosnu politiku i evropske integracije, UZIP Herceg Novi, Grupa građana BU2, NVO Serdar – Budva, NVO Ksena – Herceg Novi, Savez za djecu i mlade Kuća, NVU Restitucija, ŠkArt – Tivat, Gradionica – Bar i Inkluzija – Pljevlja

Navodi se da je pismo direktno podržalo preko 20 novinara iz različitih redakcija, građanskih aktivista, kao i više hiljada građana posredstvom društvenih mreža.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS