Pregledom solitera pronašli oružje i nedozvoljene predmete

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija danas je, prilikom pregleda solitera u ulici Svetlane Kane Radević, u kojem je prethodno prijavljeno da je postavljena eksplozivna naprava, pronašla oružje i nedozvoljene predmete koji su izuzeti radi provjere i vještačenja.

Iz Uprave policije su rekli da su, u podrumskim prostorijama tog solitera, njihovi službenici pronašli i oduzeli startni pištolj sa 50 komada municije, bejzbol palicu, pancir, dvije ručne fleš granate kao i četiri ogledala za pregled donjeg dijela vozila.

U podrumu solitera pronađena je 21 zaštitna gas maska, 57 pirotehničkih sredstava, tri komada pirotehničkih sredstava topovski udar, 350 majica kao i 430 zaštitnih pamučnih maski za lice.

“U toku su dalje mjere i radnje policije u odnosu na pronađene predmete”, kaže se u saopštenju.

