Predsjedništvo Demokrata u utorak o kandidaturi Bečića

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske Crne Gore izjasniće se na sjednici zakazanoj za utorak o predlogu Centralnog izbornog štaba da lider te stranke Aleksa Bečić bude predsjednički kandidat Demokrata.

Šef Kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović rekao je da će utvrđeni predlog odluke predsjedništva biti upućen Glavnom odboru na potvrdjivanje na sjednici koja je sazvana za petak.

Bogdanović je podsjetio da je Centralni izborni štab Demokrata uputio taj predlog predsjedništvu, nakon sjednica opštinskih i mjesnih odbora širom Crne Gore, na kojima su dominirali predlozi da predsjednički kandidat Demokrata bude Bečić.

“Kao jedan od najpopularnijih političara već duži niz godina, ali i čovjek koji je obavljanjem najodgovornijih državnih funkcija pokazao pomiriteljski i pošten pristup, odgovornost, umjerenost, karakter i posvećenost, odnosno upravo ono što je prijeko potrebno novom predsjedniku Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da Centralni izborni štab Demokrata, uključujući preko 20 lokalnih izborih štabova, 350 koordinotra, 17 operativnih timova za pojedine segmente kampanje radi i zasijeda svakodnevno.

“Tako da je infrastruktura Demokrata maksimalno spremna za dalju realizaciju izborne kampanje našeg predsjedničkog kandidata”, rekao je Bogdanović.

